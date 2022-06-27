Bandırma’da trafik kazası: 4 yaralı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yeşilçomlu mevkiinde tek taraflı meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir Bandırma Yolu Yeşilçomlu mevkiinde Yiğit D.'nin kullandığı 16 ECY 81 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Araçta sıkışan yaralılara Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edilerek, 4 yaralı vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevkleri gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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