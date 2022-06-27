Denizde kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı

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Süleyman ÖZAYDIN/ ERDEK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, denizde kalp krizi geçiren öğretmen Salih Özkan (65), sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün Çuğra mevkisinde meydana geldi. Hafta sonu tatili için Erdek'e gelen, Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi'nde matematik öğretmeni Salih Özkan, denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Özkan'a, çevredekiler müdahale ederek kıyıya çıkardı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Özkan, kurtarılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Özkan'ın, kalp krizi sonucu boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Manyas ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen, 2 çocuk babası Salih Özkan'ın cenazesi, bugün Bandırma ilçesindeki Ahmet Selahattin Camii'nde kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Erdek Süleyman ÖZAYDIN

2022-06-27 13:25:09



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