Körfezin gururu oldular

Edremit ilçesinde, 2019 yılında kurulan ve yaklaşık 3 yıldır teknolojik alanda faaliyetlerini sürdüren KT Robotics (Kids and Teens Robotics) katıldığı teknoloji fuarında 3. oldu. 20019 yılında KT Robotics’i kuran Kadir Tekin, 3 yıl gibi kısa bir sürede zoru başararak teknoloji fuarına ismini yazdırdı.

İzmir Fuar Merkezinde yapılan yarışmaya 167 kulübün katıldığını söyleyen KT Robotics kurucu müdürü Kadir Tekin, “KT ROBOTICS olarak, günümüz teknoloji ve bilim çağında bilişim materyallerini, teknolojiyi eğitime entegre ederek; inovatif, eleştirel düşünen ve problem çözme yeteneklerini keşfeden, iletişim becerileri gelişmiş, üretken, kendine, çevresine ve topluma yararlı bireyler yetiştirme ilkelerini prensip alarak yola çıkmış bir kurumuz. Bu yıl Körfezi temsilen katılan KT Robotics, 3 yılda büyük atılımlar gerçekleştirerek Türkiye çapında yarışmada ilk 3’e girerek büyük bir başarıya imza attı. Eğitimlerimizi sürdürüyoruz, Kodlama eğitimi erken yaşlarda başlayan, çocukların bilişsel ve algoritmik düşünce becerilerini geliştiren, zekalarını ileri seviyelere taşıyan ve keşfettiren, düşünen, problem çözme becerilerini benimseten, çalışma ve üretkenlik sağlayan, fikir üretip teknoloji ile hayata geçiren bireyler olmalarını sağlar. 34 yaş grupları, 58 yaş grupları,916+ yaş grupları, yaparak ve yaşayarak öğrenme sayesinde çocuklar, Fen, Bilim, Teknoloji ve Mühendislik kavramlarını kalıcı olarak öğreniyor. Yaptıkları robotik çalışmalarla hem tasarım sürecini yaşıyor hem de tasarladıkları robotları programlıyorlar. Lego Education ve Arduino Set’leri ile gerekli ortam ve imkan sağlanıp, çocukların, sorgulayarak, öğrenerek, uygulayarak ve geliştirerek başarı seviyelerini arttırmaları sağlanmaktadır. Hayal güçleri ile beraber üreten bir nesil yetiştirmek hedefi ile bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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