Şamlı panayırına binler akın etti

Karesi ilçesinde bulunan Şamlı kırsal mahallesinde gerçekleştirilen Asırlık Şamlı Panayırı, binlerce kişinin katılımıyla birbirinden farklı etkinliklerle doludizgin geçti. 202021 yıllarında pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen panayır 2 yıl sonra kapılarını yeniden açtı.

Çocuklar ve gençler, geleneksel panayırda birbirinden eğlenceli aktiviteler, sportif faaliyetler ve çocuk oyunlarıyla gününü geçirdi. Panayır mehteran gösterisi ardından açılış kurdelasının kesilmesi ile başladı. Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve AK Parti Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, Büyük Birlik Partisi Balıkesir İl Başkanı Zeki Uçar, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, MHP Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Daha sonra davetliler panayırda stant açan esnafı gezerek hayırlı işler diledi.

2 yıllık hasret bitti

Panayırının açılış töreninde konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 100 yılı aşkın bir süredir devam eden Şamlı Panayırı’nı 2 yıldır yapamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Başkan Orkan; “İnsanlarımız 2 yıldır birbirlerinden çok uzak kaldılar. Bizler bile ailelerimizden, anne, babamızdan uzak kaldık. Çok şükür o sıkıntılı günlerini geçirdik, bugünleri özlemişiz. Şamlı Panayırı’nı yine 2 gün planladık. Bize buraya gelip destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah en iyi ve en güzel günler bizim olsun” dedi.

İstekler listesinde panayır 2. sırada

Daha sonra konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Balıkesir’in kadim bir şehir olduğunu söyledi. Balıkesir’i Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, Balıkesirli olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Yılmaz, “Bizler insanız mutluluğa da, neşeye de, alışverişe de ihtiyacımız var, sevdiğimiz hobi olarak gördüğümüz şeyleri yapmaya da ihtiyacımız var. Bir takım insanlar bu iş varken eğlence yapılır mı? Buna para ayrılır mı? Güreş yapılır mı? diye biliyor. Yedi yıldır kesintisiz bir şekilde biz ilçelerimizdeki tüm etkinlikleri özellikle tarihsel gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Pandemi bir kesintiye uğrattı ama insanın neşeye, sosyalleşmeye ihtiyacı var. Bunu da zaman, para ayırması gerekiyor. Biz vatandaşımıza sorduk bizden ne istiyorsunuz? Birinci sırada Kurtdereli Güreşleri çıktı, ikinci sırada Şamlı Panayırı çıktı. Hemen yapalım dedik. Ne istiyorsunuz diye sordum Ankara’lı Ayşe. Panayırda neler olsun bunlar olsun. Hepsini eksiksiz yapmaya çalışıyoruz. Dinçer başkanım üstüne bir tık daha koyarak daha da ilerleterek yaptı, yapmaya da devam edecek.

“Balıkesir eski balıkesir değil”

Balıkesir’in kabuğunu açtığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Balıkesir eski Balıkesir değil. Balıkesir kabuğunu açıyor. Bir kahvaltı festivali yapıyoruz, Türkiye’nin her yerinden gurmeler, aşçılar geliyor. Artık bizim peynircilerimiz kargo ile malzeme göndermeye başladı. Bu yavaş yavaş köylümüze de dokunmaya başlayacak. Biz her şeyin iyisini yapan bir iliz. Öz güvenimizi biraz da marka ile buluşturduğumuzda göreceksiniz ki Balıkesir’in peyniri, kuzusu olmadan olmaz dendikçe üstüne bir tık daha evlerimize para girecek. Allah izniyle Balıkesir’i bir bütün olarak hep beraber büyüteceğiz. Biz değerlerine sahip çıkan kadim bir şehiriz. Balıkesirli olmakla hepimiz gurur duymamız lazım. Türk mutfağını tanıtımında Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Balıkesir’i tercih etti. Neden? Çünkü hilesiz şehir ve zeytinyağ ve kuzusuyla en iyi yemek yapan şehir. Osmanlı mutfağına sahip çıkan bacılarımızın en çok olduğu şehir” diye konuştu.

Gün boyu çeşitli etkinliklerle eğlencenin devam ettiği panayırın ilk akşamı Balıkesirli sanatçı Ömer Çandır ve son akşamında şarkıcı Ankaralı Ayşe Dinçer verdikleri konserle halkı coşturdu.

