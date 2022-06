Balıkesir’in Bandırma ilçesinde belediye, esnaf odalarıyla “Bandırma İl Olsun” konulu toplantı düzenledi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, bugün esnaf oda başkanları, meslek oda başkanları, siyasi partilerin başkanları ve Kent Konseyi Başkanının katılımı ile "Bandırma İl Olsun" konulu bir toplantı düzenledi. Bandırma Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Tolga Tosun, Bandırma'nın taşıdığı potansiyelden dolayı il olacak ilçelerin içerisinde birinci sırayı alması gerektiğini vurguladı. Jeopolitik yapısından, kentin dinamiklerinden ve taşıdığı özelliklerinden dolayı Bandırma'nın il olmayı hak ettiğini ifade eden Başkan Tolga Tosun, "Bandırma'nın bu gecikmiş hakkını almak için Bandırma'mızın bütün bileşenleri bir araya gelerek hareket etmeliyiz. Dolayısıyla sizlerin düşünce ve katkılarını her zaman olduğu gibi çok önemsiyorum. Buluşma noktamız, ortak paydamız Bandırma. Bandırma coğrafi konumuyla, ulaşım koşullarıyla, sanayisi ve tarımıyla, üniversitesiyle, ki ülkemizde üniversitesi olan üç ilçeden biriyiz, sosyoekonomik yapısıyla, sportif anlamdaki başarısıyla, ekonomik anlamda katkı yüzdeliğiyle ve elbette nüfusu ve vizyonuyla, kendi bölgesinde bulunan ilçelere de ağabeylik görevini yıllardır yapıyor olmasıyla aslında il olmayı zaten hak ettiği konusunda Bandırma ailesini oluşturan sizlerle hem fikir olarak aynı amaç doğrultusunda hareket edebiliyor olmak gerçekten çok değerli. Bandırma ailesini, Bandırma ruhunu, ortak aklı içselleştirmiş olan siz değerli esnaf oda başkanlarıyla, meslek oda başkanlarıyla, siyasi partilerimizin başkanlarıyla ve Kent Konseyi Başkanımızın da katılımıyla 'Bandırma İl Olsun' toplantımızı belediyemizde gerçekleştiriyor olmaktan dolayı heyecanlı ve mutluyum. Diliyorum ki bu güzel görevi üstlendiğimiz gibi başarmak da bizlere nasip olsun" dedi.



“Hepimizin ortak paydası olan güzel Bandırma'mız için bir araya geldik”

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Tolga Tosun, "Hepimizin ortak paydası olan güzel Bandırma'mız için bir araya geldik. Tüm katılımcılar, yani ailemizin üyeleri konu hakkında düşünce ve görüşlerini bildirdiler. Bandırma'mızın il olmayı hak ettiğini, Bandırma ailesi olarak tek yumruk olduğumuzu ve herkesin üzerine düşen görevi severek yapacağını defalarca ifade ettiler. Ayrıca herkes toplantının neticesinde görev elbisesini giyerek toplantıdan ayrıldı. Çünkü Bandırma ilçe olmanın zaten dışına çıktı. Bandırma'mızın yaşadığı sıkıntılar, ilçe sınırlarının dışına çıkmış, il olması gereken bir şehir olmasından kaynaklanıyor, ki bunu birçok platformda defalarca dile getirdik. Gereken her şey yapılacak. Biz il olmayı istiyoruz. Toplantıya katılan ve katkı sunan, görev üstlenen ve Bandırma'mıza fayda sağlayacak her oluşumda bizleri yalnız bırakmayan, destek veren tüm başkanlarıma, ayrıca çok değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Geçmişten kazanılan tecrübelerle hareket edilerek, ortak amaç doğrultusunda Belediye Başkanı Tolga Tosun liderliğinde sürecin yönetilmesi kararı verildi. Katılımcılar, belediye başkanıyla birlikte her türlü göreve hazır olduklarını ifade ettiler. Bütün şartları zorlayarak gidilmesi gereken her yere gidilmesi gerektiğini ve herkesin desteğinin alınmasının önemini belirten yetkililer, Bandırma'nın çoktan il olması gerektiğini ifade ettiler.

