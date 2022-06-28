Altıeylül’den ilaçlama seferberliği

Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 13 merkez 81 kırsal mahalle olmak üzere tüm Altıeylül genelinde karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kış aylarından bu yana sürdürdüğü karasinek, sivrisinek ve haşerelerin larva döneminde üremesi ve yaz aylarında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına 13 merkez ve 81 kırsal mahalle olmak üzere toplamda 94 mahallede 7/24 esasına göre mücadelesine devam ediyor. Karasinek, sivrisinek ve haşere popülasyonunun havaların ısınmasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde vatandaşlara verebileceği rahatsızlıktan dolayı belirli periyotlar ile gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleri alanında uzman ekiplerce titizlikle yürütülürken, insan sağlığına zarar verebilecek türden kimyasallar kullanılmıyor. Titizlikle yürütülen faaliyetlerde ise sadece kimyasal değil, biyolojik ve kültürel mücadele yöntemleri de kullanılıyor.

Mehmet Uslu “7/24 esasına göre çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Altıeylül genelinde kış aylarında başlatılan ilaçlama seferberliğinin havaların ısınmasıyla birlikte hızlandırıldığını ifade eden Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu “Altıeylül Belediyesi olarak kırsal ve merkez mahallelerimizde yaz olması dolayısıyla soğuk buharlama yapıyoruz. Soğuk buharlama uçarlarda etkilidir. Tabi mücadelemiz şimdi başlamadı. Kış aylarından beri yapıyoruz bunu. OcakMayıs arası 800 bölgede sıcak sisleme yaptık. 810 bölgede fare ilaçlaması, 390 bölgede larva uygulaması, parkbahçeler ve yeşil alanlarda 90 bölgede de ilaçlama faaliyetlerinde bulunduk. Bu ilaçlama faaliyetleriyle birlikte bilgilendirme afişleri hazırladık. Bu bilgilendirme afişleriyle birlikte kırsal ve merkez mahallelerde düzenlediğimiz küçük toplantılarla vatandaşlarımızı da bilgilendirdik. Haşereler ile 3 tane mücadele yöntemi bulunmaktadır. Bunlar kültürel mücadele, kimyasal mücadele ve biyolojik mücadele yöntemleridir. Bizim için en önemli mücadele yöntemlerinden kültürel mücadelede halkla iç içe, halkla birlikte çalışmamız gerekiyor. Kültürel mücadelede vatandaşlarımızdan beklentimiz çöp tenekelerine bırakılan çöplerin çöp torbalarıyla birlikte atılması, çöp tenekelerinin kapaklarının kapalı vaziyette bırakılması ve özellikle kırsal mahallelerimizde hayvan atıklarının yerleşim yerinden uzak bir yerde toplanmasıdır. Bizler Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizle birlikte Altıeylül Belediyesi olarak belirli bir program dâhilinde şehrimiz için 7/24 esasına göre çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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