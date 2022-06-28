14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Balıkesir´in Edremit ilçesinde eşi ile kavga edip, araya giren anne ve babasını darbeden ağabeyi Harun Kaçmaz'ı (25) bıçakla öldüren A.K. (14), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-06-28 18:44:52



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