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14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü (2)

DHA

14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü (2)


TUTUKLANDI
Balıkesir´in Edremit ilçesinde eşi ile kavga edip, araya giren anne ve babasını darbeden ağabeyi Harun Kaçmaz'ı (25) bıçakla öldüren A.K. (14), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2022-06-28 18:44:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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