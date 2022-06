Balıkesir, Aromaterapi Festivali´ne ev sahipliği yapacak

BALIKESİR, (DHA) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi "Tarladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik" temasıyla Türkiye ve dünyanın ilk ve tek Aromaterapi Festivali´ne 3. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.30 Haziran-3 Temmuz günleri arasında gerçekleşecek festivalde A´dan Z´ye aromaterapi konuşulacak.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 30 Haziran-3 Temmuz günleri arasında dünyada ilk ve tek olan Aromaterapi Festivali´ne 3. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. `Tarladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik´ temasıyla düzenlenecek olan `Balıkesir Aromaterapi Festivali´ kapsamında, bereketli topraklarında her türlü güzelliği barındıran Balıkesir´de, kokuların gücüyle alternatif tedavi yöntemleri sunan aromaterapinin şifalı dünyasına yolculuk yapılacak.AROMATERAPİ HER YÖNÜYLE ELE ALINACAKBalıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi´nde (BAÇEM) gerçekleştirilecek festivalin içeriğinde; aromaterapide kullanılan bitkilerin tarladan hasada, hasattan distilasyona ve elde edilen esansiyel yağların toplumda tamamlayıcı tedavide kullanımına, veteriner hekimlikte kullanımına ve aromaterapötik ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen süreçlerde üç ana tema altında toplandı. Ülke çapında alanında deneyimli bilim insanları tarafından üç gün boyunca gerçekleştirilecek seminerlerde aromaterapi her yönüyle değerlendirilecek. Seminerler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin Youtube hesabı üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Seminerlerin yanı sıra festivalde eğitimlerden atölye çalışmalarına, tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadından bisiklet turuna kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek.Festivalde aromaterapi alanında üretim yapan BAÇEM kursiyerlerinin markaları ve yöresel yemeklerin tadılacağı 92 stant, içerisinde çocuk etkinliklerinin de yer aldığı birbirinden faydalı, uygulamalı atölye çalışmaları da yer alacak. Katılımcılarına toprak ve bitkilerle yakından tanışma, teknik bilgi ve pratik beceri kazanma imkânı sunacak olan festival, 30 Haziran Perşembe günü saat 09.30´da Zeytin Çekirdekleri ve Büyükşehir Belediye Konservatuarının müzik dinletisiyle başlayacak. Açılış konuşmaları, hasat ve stant ziyaretleriyle devam edecek. Sonrasında ise `Beden, Zihin ve Ruh Sağlığında Aromaterapi´ konulu seminer ve Aromatik Bisiklet Turu gerçekleştirilecek. 2 Temmuz akşamı itibariyle 3 Temmuz gün sonuna kadar Kazdağları Darıdere Tabiat Parkı´nda da kamp etkinliği düzenlenecek.DOĞAYLA İÇ İÇE KONSERLER YAPILACAKFestival kapsamında 1 Temmuz Cuma akşamı SAMİDA konseri, Ozan Karagöz Ortaçağ Müzikleri konseri, 2 Temmuz Cumartesi akşamı Kazdağları Darıdere Tabiat Parkı´nda Tarz-ı Vefa Kervanı, Cem Güneri ile Ritim Atölyesi, Özge Ünkap konserleri de gerçekleşecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Balıkesir

2022-06-29 10:47:09



