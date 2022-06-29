Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı 

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı 'TCSG-28' botuna alarak kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne bağlı Geri Gönderme Merkezi´ne gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-06-29 10:47:52
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