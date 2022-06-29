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(Özel) Artık Avşa Adası'na ulaşmak çok kolay GESTAŞ daha önce 2,5 saat süren Avşa Adası deniz yolculuğu'nu Narlı'dan 50 dakikaya düşürdü Ulaşımı kısaltan Gestaş, sefer sayısını arttırıyor

İHA

(Özel) Artık Avşa Adası'na ulaşmak çok kolay GESTAŞ daha önce 2,5 saat süren Avşa Adası deniz yolculuğu'nu Narlı'dan 50 dakikaya düşürdü Ulaşımı kısaltan Gestaş, sefer sayısını arttırıyor

Balıkesir'in adaları için ulaşım seferberliği başlayan Gestaş, Narlı iskelesini devreye almasının ardından ada yolculuğunda süreyi kısalttı. Yolcuları daha kısa zamanda Avşa, Marmara, Paşalimanı gibi adalara ulaştıran Gestaş, 1 Temmuz'dan itibaren de yaz tarifesine geçerek vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak. Erdek Narlı'dan yapılacak seferler ile Avşa Adası'na ulaşım 2,5 saat yerine 50 dakika sürecek.
 Gestaş, Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki ilçesi Marmara Adası, Avşa, Paşalimanı gibi adalara uzun süren ulaşım süresini kısalttı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren deniz yolculuğu süresini Narlı iskelesini devreye alarak kısaltan firma, şimdi de sefer sayısını arttırıyor. Erdek iskelesinden 2.5 saat süren ring şeklindeki deniz yolcuğu, Narlı iskelesinde 50 dakikaya kadar düşüyor. Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Şimdi bu görmüş olduğunuz ulaşım bizim ErdekNarlı'dan Marmara'ya, Avşa'ya en yakın mesafe. Deniz yolculuğunu minimum etmek için kurmuş olduğumuz bir hat. Görmüş olduğunuz gibi bütün vatandaşlarımız bu hattı kullanıyor. Ben de bu hattı kullanıyorum. Bugün saat 2'de toplantım var büyükşehirde. Normalde saat 6.30’da kalkmam lazım. Ama ben 11.30 motoruna bindim. 5055 dakikada buraya geldim. Buradan da toplantıya gidip inşallah bitiminde tekrar bulunan adaya geçeceğiz. Gestaş yönetimine, Çanakkale ve Balıkesir Valiliğine, Büyükşehir Belediyesi'ne biz çok teşekkür ediyoruz. Tamamıyla bu 1,52  yıllık bir proje. Bunu bu sene faaliyete geçirdik. İnsanlarımız çok mutlu. 1 Temmuz itibariyle de Gestaş yönetimi seferleri arttırma yoluna gitti. Artık bu ekonomik krizde, Gestaşımız, belediyemiz vatandaşımızın yanında. Şu anda geldi gemi, hemen boşandığı gibi tekrar yolcular alacak. Buradan Balıklı diğer adalara gidecek. Oradan gelip tekrar adaya gidecek. Gemi devamlı dönüyor. Bu adadaki turizmi olumlu etkiliyor. Adaya gelen turistlerin 2,5 saatlik yolu 50 dakikaya düşürüyor" dedi.

Avşa’dan geç dönüş imkanı
Gestaş Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın ise özellikle Avşa'ya giden günübirlik tatilcinin sefer sayılarının artmasıyla geç dönüş imkanı bulacağını kaydetti. Aydın, "Bildiğiniz gibi Narlı İskelesi'nden adalara seferlerimiz 10 Şubat 2022 itibariyle başladı. İlk başta Paşalimanı ve Marmara arasında yapılan seferlerimiz oldu, 30 Nisan itibariyle Avşa Adası da eklendi. Böylece Erdek hattından adalara yapılan seferlerimize, Narlı'dan Avşa'ya yapılan seferler de eklenmiş oldu. Tabii ki 1 Temmuz itibariyle de yaz sezonuna girmiş olacağız. Erdek hattında iki ring olan seferlerimiz 3 ringe çıkacak. Erdek'ten hem Narlı, hem Erdek iskelesinden Avşa Adası'na günde 5 sefer yapılmış olacak. Böylece tatilcilerimiz adaya geçişte büyük bir hizmet görmüş olacak. Ben şu detayı vermek istiyorum. 1 Temmuz'dan itibaren sefer sayıları arttığında Avşa Adası'ndan günübirlik tatili tatilcilerin geç dönüşü için bir avantaj sağlanmış olacak. Avşa'dan dönüşler saat 21'de gerçekleşecek. Avşa'da günübirlik tatilcilerimizin talebi olan bir konuydu aslında adadan erken dönmek. Böylece adadan geç dönüşe de imkan tanınmış olacak" şeklinde konuştu.
 Paşalimanı Adası'nda lavanta işi yapan Şaban Çil, ise Narlı’dan Adalara yapılan seferleri değerlendirdi. Çil, "Narlı'dan adaya gitmeyi daha önce bir kere denedik. Tabii diğerinden biraz daha iyi. Kolaylık oldu mu? Tabii kolaylık oldu. Hem sahası da uygun bize. Gidip gelmesi dönüşü de daha rahat oluyor. Hani o bakımdan güzel. Memnunuz yani. Muhtemelen bayramdan sonra olacağız. Tabii Gestaş güzel bir şey yaptı buraya. İyi oldu yani. İnsanlar için çok rahat oldu burası" dedi.

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