Mermer ocağındaki göçükte ekskavatör operatörü hayatını kaybetti

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Mehmet BAKİ/ MARMARA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'de, mermer ocağında molozların kaymasıyla oluşan göçüğün altında kalan ekskavatör operatörü Volkan Yaren (27) hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Marmara ilçesi Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağında meydana geldi. Ekskavatör operatörü Volkan Yaren, molozların kaymasıyla oluşan göçüğün altında kaldı. İhbarla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla moloz yığınının altından çıkarılan Yaren'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının bölgedeki incelemesinin ardından Yaren'in cenazesi, Marmara Adası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Volkan Yaren, Saraylar Mahallesi'nde bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Marmara Mehmet BAKİ

2022-06-29 15:04:19



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