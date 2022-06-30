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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof Dr. Abdullah Soykan turizmcilere 'İda Madra Jeopark' çalışmaları hakkında bilgi verdi

İHA

Prof Dr. Abdullah Soykan turizmcilere 'İda Madra Jeopark' çalışmaları hakkında bilgi verdi

Edremit Körfezi Turizm İşletmeleri Derneği tarafından organize edilen yaza merhaba gala gecesinde Prof. Dr. Soykan, turizmciler 'İda Madra Jeopark' çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Atamer Ulusoy ve yönetim kurulunun öncülüğünde Çamlıbel Kırsal Mahallesindeki bir turistik işletmede gerçekleşen gala gecesine bölgedeki turizmciler katıldı.
İlk olarak Dernek Başkanı Atamer hoş geldin konuşması yaptı. Daha sonra Prof Dr. Abdullah Soykan İda Madra Jeopark projesi ve çalışmaları hakkında turizmcilere kısa bilgiler verdi. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğinde çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Soykan “Biz de 2125 Haziran'da İda Madra Jeopark’nın; UNESCO'ya daha önce başvurusunu yapmış olduğumuz bir jeoparkın denetimini ya da değerlendirmesini geçirdik. Gayet güzel geçti. Eylül ayında İtalya'da yapılacak olan toplantıda eğer yeşil kart verilirse ki bekliyoruz; o zaman bölgemize uluslararası tanınırlık, turizmde rekabetçiliği getirebilecek bir UNESCO şemsiyemiz olacak” dedi.
İda Madra Jeopark Projesi çalışmaları hakkında bilgi veren Soykan, “Biz 2020 başvurduk. 2021 adaydık, yani geçici listedeydik. 2022 Eylül'de inşallah yeşil kartla beraber asıl listeye gireceğiz ve dünyadaki diğer jeoparklarla beraber şu anda Türkiye'de bir tane Kula Salihli var; ikinci jeopark olarak da İda Madra Jeoparkını ülkemize kazandıracağız. Tabii ki bu çok prestijli bir şemsiye" diye konuştu.

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