Kazdağları´nın eteklerinde Aromaterapi Festivali başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazdağları´nın eteklerinde Aromaterapi Festivali başladı

DHA

Kazdağları´nın eteklerinde Aromaterapi Festivali başladı


BALIEKSİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Aromaterapi Festivali başladı. Burhaniye´deki Çiftçi Eğitim Merkezi´nde yapılan festivalin teması 'Tarladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik´ olarak belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından `Tarladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik´ temasıyla bu yıl 3´üncüsü gerçekleştirilen,  Aromaterapi Festivali´nin açılışı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz´ın katılımıyla Burhaniye´deki Çiftçi Eğitim Merkezi´nde gerçekleştirildi. Atölye çalışmalarından tıbbi ve aromatik bitki hasadına, eğitim seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 3'üncü Aromaterapi Festivali, katılımcılarına toprak ve bitkilerle yakından tanışma, teknik bilgi ve pratik beceri kazanma olanağı sunuyor.HASAT YAPTILARYargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan´ın da katıldığı festivalin çılışının ardından katılımcılar hep birlikte lavanta ve ıtır hasadına katılırken distilasyon işlemini de aşama aşama deneyimleme imkanı buldu. Beden, zihin ve ruh sağlığında aromaterapinin konuşulduğu seminerler ile devam eden festivalin ilk günü 30 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen bisiklet turu ile son buldu. Festival 3 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek."ZENGİN VE BEREKETLİ COĞRAFYADA YAŞIYORUZ"Zeytin Çekirdekleri konseriyle başlayan festivalin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Zengin, bereketli ve kıymetinin bilinmesi gereken bir coğrafyada yaşıyoruz. Geniş yüz ölçümümüze oranla nüfusumuz oldukça az. Yaz sezonuna girdik. Şu anda bir milyondan fazla insanın ziyaret ettiği bir bölgedeyiz. İstiyoruz ki bu güzellikleri hep birlikte koruyalım, sahip çıkalım. Uzun yıllardır vahşi bir şekilde depolanan, doğayı, suyumuzu kirleten çöpü sorun olmaktan çıkardık. Vahşi depolama alanlarının hepsini kapadık, ıslah ettik" dedi.`KATMA DEĞER OLARAK DÖNECEKTİR´Şehrin değerlerini ortaya koyan, tanıtan çalışmalar yaptıklarını ifade eden  Yılmaz, "Aromaterapi Festivali, bizim şehrimizin tüm güzellikleriyle dışarıya açılan yüzü. Balıkesir bilinsin, zenginleşsin istiyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Eminim bu şehirden çok değerli markalar çıkacak ve bunların her biri Balıkesir´imize katma değer olarak dönecektir" açıklamasında bulundu.Yılmaz, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi´nin Türkiye´de eşi benzeri olmayan alternatif tarım ürünlerinin tespiti, yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi aşamasında çiftçilerin bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.AROMATERAPİNİN ŞİFALI DÜNYASINA YOLCULUKBalıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça ise 4 gün boyunca Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi´nde aromaterapinin şifalı dünyasına yolculuk yapacaklarını söyleyerek "Festivalimizde stant açan üreticilerimizin birçoğunun kursiyerimiz olması bizi çok gururlandırdı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez BALIKESİR, (DHA)-
2022-06-30 15:54:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin ilk ve tek Aromaterapi Festivali Balıkesir'de başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk ve tek Aromaterapi Festivali ...
Aeneas Rotası ile kültürel değerler bir araya gelecek Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası: Aeneas Rotası
YEREL HABERLER Aeneas Rotası ile kültürel değerler bir araya ...
Ayvalık muhtemel bir afete karşı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ayvalık muhtemel bir afete karşı hazırlanıyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin hizmet binalarına `Sıfır Atık Belgesi´
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin hizmet binalarına ...
Prof Dr. Abdullah Soykan turizmcilere 'İda Madra Jeopark' çalışmaları hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Prof Dr. Abdullah Soykan turizmcilere 'İda Madra ...
Balıkesir'de aranan 59 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de aranan 59 şahsa gözaltı
Motosikletiyle aydınlatma direğine çarpıp, öldü
YEREL HABERLER Motosikletiyle aydınlatma direğine çarpıp, öldü
Bandırma'da motosiklet kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Bandırma'da motosiklet kazası: 1 ölü
Manyas’ta yaz spor kursları açıldı
YEREL HABERLER Manyas’ta yaz spor kursları açıldı
Balıkesir Büyükşehir’in hizmet binalarına ‘Sıfır Atık Belgesi’
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir’in hizmet binalarına ‘Sıfır Atık ...
Balıkesir medyasına yeni soluk
YEREL HABERLER Balıkesir medyasına yeni soluk
Edremit'te öldürülen ağabey, eşinden ayrılıp başka kadınla yaşamak istemiş
YEREL HABERLER Edremit'te öldürülen ağabey, eşinden ayrılıp başka ...
Mermer ocağındaki göçükte ekskavatör operatörü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mermer ocağındaki göçükte ekskavatör operatörü ...
Burhaniye’ de evin duvarındaki anlamlı resim ve yazı ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’ de evin duvarındaki anlamlı resim ve yazı ...
Balıkesir’de hayırsever kardeşler annelerinden kalan evi Yardım Sevenler Derneğine bağışladı
YEREL HABERLER Balıkesir’de hayırsever kardeşler annelerinden kalan ...
Bandırma'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bandırma'da trafik kazası: 2 yaralı
(Özel) Artık Avşa Adası'na ulaşmak çok kolay GESTAŞ daha önce 2,5 saat süren Avşa Adası deniz yolculuğu'nu Narlı'dan 50 dakikaya düşürdü Ulaşımı kısaltan Gestaş, sefer sayısını arttırıyor
YEREL HABERLER (Özel) Artık Avşa Adası'na ulaşmak çok kolay GESTAŞ ...
Balıkesir, Aromaterapi Festivali´ne ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Balıkesir, Aromaterapi Festivali´ne ev sahipliği ...
Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen ...
Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı Ayvalık açıklarına Yunanistan tarafından geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı Ayvalık ...
Anız yangınına minareden anonslu önlem Minarelerden yapılan ortak anonslarla anız yangınlarına karşı uyarı
YEREL HABERLER Anız yangınına minareden anonslu önlem Minarelerden ...
İda Madra Jeoparkı UNESCO adaylığında
YEREL HABERLER İda Madra Jeoparkı UNESCO adaylığında
Balıkesir DSİ Spor’da Feyzullah Kadırhan güven tazeledi
YEREL HABERLER Balıkesir DSİ Spor’da Feyzullah Kadırhan güven ...
Mermer ocağında molozların altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mermer ocağında molozların altında kalan işçi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.