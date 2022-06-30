Kazdağları´nın eteklerinde Aromaterapi Festivali başladı



BALIEKSİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Aromaterapi Festivali başladı. Burhaniye´deki Çiftçi Eğitim Merkezi´nde yapılan festivalin teması 'Tarladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik´ olarak belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından `Tarladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik´ temasıyla bu yıl 3´üncüsü gerçekleştirilen, Aromaterapi Festivali´nin açılışı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz´ın katılımıyla Burhaniye´deki Çiftçi Eğitim Merkezi´nde gerçekleştirildi. Atölye çalışmalarından tıbbi ve aromatik bitki hasadına, eğitim seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 3'üncü Aromaterapi Festivali, katılımcılarına toprak ve bitkilerle yakından tanışma, teknik bilgi ve pratik beceri kazanma olanağı sunuyor.HASAT YAPTILARYargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan´ın da katıldığı festivalin çılışının ardından katılımcılar hep birlikte lavanta ve ıtır hasadına katılırken distilasyon işlemini de aşama aşama deneyimleme imkanı buldu. Beden, zihin ve ruh sağlığında aromaterapinin konuşulduğu seminerler ile devam eden festivalin ilk günü 30 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen bisiklet turu ile son buldu. Festival 3 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek."ZENGİN VE BEREKETLİ COĞRAFYADA YAŞIYORUZ"Zeytin Çekirdekleri konseriyle başlayan festivalin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Zengin, bereketli ve kıymetinin bilinmesi gereken bir coğrafyada yaşıyoruz. Geniş yüz ölçümümüze oranla nüfusumuz oldukça az. Yaz sezonuna girdik. Şu anda bir milyondan fazla insanın ziyaret ettiği bir bölgedeyiz. İstiyoruz ki bu güzellikleri hep birlikte koruyalım, sahip çıkalım. Uzun yıllardır vahşi bir şekilde depolanan, doğayı, suyumuzu kirleten çöpü sorun olmaktan çıkardık. Vahşi depolama alanlarının hepsini kapadık, ıslah ettik" dedi.`KATMA DEĞER OLARAK DÖNECEKTİR´Şehrin değerlerini ortaya koyan, tanıtan çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Aromaterapi Festivali, bizim şehrimizin tüm güzellikleriyle dışarıya açılan yüzü. Balıkesir bilinsin, zenginleşsin istiyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Eminim bu şehirden çok değerli markalar çıkacak ve bunların her biri Balıkesir´imize katma değer olarak dönecektir" açıklamasında bulundu.Yılmaz, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi´nin Türkiye´de eşi benzeri olmayan alternatif tarım ürünlerinin tespiti, yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi aşamasında çiftçilerin bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.AROMATERAPİNİN ŞİFALI DÜNYASINA YOLCULUKBalıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça ise 4 gün boyunca Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi´nde aromaterapinin şifalı dünyasına yolculuk yapacaklarını söyleyerek "Festivalimizde stant açan üreticilerimizin birçoğunun kursiyerimiz olması bizi çok gururlandırdı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez BALIKESİR, (DHA)-

2022-06-30 15:54:35



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