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1966 Edremitspor 3. Lig istiyor Kulüp Başkanı Çelebi: “Hem başarı hem tesisleşme”

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni sezona 3. Lig hedefi ile hazırlanan 1966 Edremitspor'da Kulüp Başkanı Tümdeniz Çelebi, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Tarık Kısa ile birlikre basınla buluştu. Yeni sezon hedeflerini anlatan Başkan Çelebi, sportif başarının yanında altyapı tesisleşmenin de önemine dikkat çekti.

1966 Edremitspor 3. Lig istiyor Kulüp Başkanı Çelebi: “Hem başarı hem tesisleşme”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yeni sezona 3. Lig hedefi ile hazırlanan 1966 Edremitspor’da Kulüp Başkanı Tümdeniz Çelebi, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Tarık Kısa ile birlikre basınla buluştu. Yeni sezon hedeflerini anlatan Başkan Çelebi, sportif başarının yanında altyapı tesisleşmenin de önemine dikkat çekti.
Edremit Belediye Başkan Yardımcısı ve 1966 Edremitspor Kulüp Başkanı Tümdeniz Çelebi, yönetim kurulu üyeleri ve Kulüp Teknik Direktörü Tarık Kısa yeni sezon öncesinde gölgede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.
Geçtiğimiz sezonu yenilgisiz şampiyon tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselen yeşilsarılı 1966 Edremit spor, yeni sezonda da büyük başarılara imza atmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeni oluşturulan yönetim kadrosu ve yeni transferlerle güçlenen kadrosuyla sezon hazırlıklarına sıkı şekilde devam eden 1966 Edremitspor'un hedeflerini ve yeni sezona hazırlık sürecini anlatan Kulüp Başkanı Tümdeniz Çelebi, 3. Lig hedefi ile yola çıktıklarını söyledi.
Sportif başarı kadar altyapı ve tesisleşmenin önemine dikkat çeken Çelebi, Edremit’i sportif anlamda da üst lige taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Hamdibey Stadyumu'nun etrafını spor kompleksi haline getirerek bağlantılı yolları düzenlemeyi planladıklarının da müjdesini verdi.
Çelebi, 1966 Edremitspor’a yakışır şekilde siyasetin ötesinde tüm partilerle Edremit'e mal olmuş bir yönetim ve kulüp oluşturacaklarını belirtti.
Teknik Direktör Tarık Kısa ise Edremitspor’u yeniden profesyonel lige taşımak için mücadele ettiklerini belirterek Başkan Çelebi ve yönetim kuruluna destekleri için teşekkür etti.
Altınoluk Mahallesi’nde ki Akçam Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Gerkuş, Belediye Meclis Üyesi ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Eker ile Belediye Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı bölgede görev yapan basın mensupları katıldı.

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