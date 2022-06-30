Manyas’ta camiler çocuk sesleriyle şenlendi

20212022 EğitimÖğretim yılının sona ermesiyle birlikte camiler de yaz Kuran kursları başladı.

Manyas’ta Kuran kursu başlaması ile Müftü Abdullah Bostan kurslarda Kur’anı Kerim’in dışında, çocukların hayatında önemli bir yer tutacak olan başta dini bilgiler olmak üzere aile ilişkileri, ahlak bilgisi, örf ve adetlere bağlılık gibi eğitimlerinde verildiğini belirtti. Özellikle ilköğretim çağında ki çocukların yaz Kur’an kurslarına ilgi gösterdiğini ve katılım sağladıklarını söylerken, ailelerin çocuklarını yaz Kur’an kurslarına yönlendirdikleri için teşekkür etti. Yaz Kur’an kurslarının ilçenin tüm camilerinde başladığını belirten müftü Bostan, kursların Ağustos ayının sonun da sona ereceğini belirtti. Bazı kırsal mahalleler de çocuk olmadığı için kurs açılamadığı belirtilirken, Merkez Çarşı camisi imamhatibi Salman Temur, hayırsever vatandaşların hemen her gün çocukları teşvik etmek için dondurma, çikolata gibi ikramlar da bulunduğunu vurguladı.

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