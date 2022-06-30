Koruyucu aileler günlerini kutladı

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Koruyucu Aile Günü olarak ilan edilen 30 Haziran’da Balıkesir’de çeşitli kutlamalar gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirilerek 220 koruyucu aile Değirmenboğazı’nda piknikte buluştu.



Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. İlk olarak Milli Kuvvetler Caddesi’nde kortej yürüyüşü gerçekleştirilirken daha sonra aileler piknikte bir araya geldi. Kortej yürüyüşünün sonunda koruyucu aileler Ali Hikmet Paşa Meydanında yüzlerce balonu gökyüzüne salarak koruyucu ailelik hakkında sosyal mesaj verdi. Etkinlikte Balıkesir’de çocukların yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes koruyucu aile olmaya davet edildi.



İl Müdürü Hatice Dost: “Korunmaya muhtaç çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz”

Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Dost günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın; kendi aile ortamlarında özellikle eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen kişilere “Koruyucu Aile” denilmektedir. Koruyucu aile hizmetinde amaç; korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın, normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Koruyucu aile, kurumumuzla işbirliği içinde; çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olmaktadır. Aile ortamına sahip çıkan koruyucu ailelerin, bu ortamdan uzaklaşmış korunmaya ihtiyacı olan çocuklara sahip çıktığında, onları kendi evlatları gibi görüp aile sevgisiyle gözettiğinde ve şefkat dolu sıcak aile ortamında yetiştirdiğinde çocukların sağlıklı bireyler olabildiklerinin bilimsel olarak kanıtlandığını biliyoruz.

“Herkesi koruyucu aile olmaya davet ediyoruz”

Koruyucu aile hizmetlerinin tanıtımı, teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve koruyucu aile hizmetine yönelik kamuoyunun farkındalığının artırılması amacıyla kan bağının değil can bağının esas olduğu 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde çocuklarımızın mutlu hikâyelerin kahramanları ile birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında farkındalık oluşturan ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, Müdürlüğümüzle işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkesi koruyucu aile olmaya bekliyoruz” diye konuştu.

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