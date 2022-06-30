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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerji sektöründe zirve yine BEST’in

İHA

Enerji sektöründe zirve yine BEST’in

BEST, 2021 Enerji Sektöründe ARGE’ ye En Fazla Harcama Yapan Şirketler sıralamasında 80 milyon lira ile bu sene de 1. sırada yer alırken, Türkiye genel sıralamasında 31. oldu
Yırcalı Holding'in en büyük kuruluşu olan BEST Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş’ nin 2010 yılında sektörde ve Balıkesir’de kurulmuş olan ilk ArGe Merkezi ile rekorlara imza atmaya devam ediyor. ArGe alanındaki başarılarını arttırarak devam ettiren BEST A.Ş., ülke de ve bölge de birçok tanınmış firmayı geride bırakarak, araştırma ve geliştirmede de lider bir kuruluş olduğunu kanıtladı. Araştırma ve geliştirmeyi büyüme stratejisinin bir parçası olarak ele alan şirket, kendi teknolojisini üreterek, ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücünü daha da ileriye taşımayı hedefliyor.
2010 yılında kurulan Türkiye’nin ilk enerji sektörü, Balıkesir’in ilk ArGe Merkezi olan BEST ArGe Merkezi; 2021 yılı içerisinde toplam 61 ArGe projesi yürüttü. Yürüttüğü proje sayısına göre Türkiye genelinde 34. en fazla proje yapan firma unvanını aldı. Yaklaşık 80 milyon lira olan ArGe harcaması; BEST’in 2021 net satışlarının yüzde 3’ünü aşıyor. Bu oran GSYH’ya göre yüzde 2 civarında olan Avrupa Birliği ve yüzde 1 civarında olan Türkiye’ye kıyasla ArGe harcaması oranının üstünde.
BEST'de 10 yılı aşan ArGe çalışmalarında, 100’ü aşan ARGE Merkezi personeli ile ülkenin ve firmanın teknoloji seviyesini ileriye taşıdığı 34 TEYDEB projesinde paydaş olmuştur, 1 adet 2 bin 244 ÜniversiteSanayi projesi devam etmektedir. Mevcutta devam eden 2 adet AB destekli Horizon projesinin de proje partnerleri arasında olan kuruluş, bu alanda da öncü konumunda. Önceki yıllarda yapılan başvurular ile toplam patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka başvuru sayısı 2021 yılı itibari ile 25’i aştı. Dünya, Avrupa ve Türkiye patent ofislerine başvuruları bulunuyor.
ArGe Merkezi; üniversiteler ile işbirliği konusunda da hem Balıkesir Üniversitesi, hem de Türkiye’deki tüm üniversiteler ile konusunda uzman akademisyenlerle çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitelere ek olarak; TSE, IEC ve CIGRE gibi uluslararası komitelerde görev almakta, Cigre Türkiye Transformatörler ve Reaktörler komitesinin yöneticiliğini 2019 yılından beri ARGE Merkezi Müdürü Ahmet Kerem Köseoğlu sürdürmektedir. Köseoğlu aynı zamanda Cigre Yönetim Komitesinin Başkan Yardımcılığını ve Cigre Türkiye NGN Başkanlığını sürdürüyor. Köseoğlu; TTGV tarafından 2018 yılında verilen, Türkiye’nin En İnovatif Personeli Refik Üreyen ödülüne layık görüldü. BEST ARGE Merkezi akademisyenler, bakanlık ve çalışanlar ile birçok ilke imza atarak, kuruluşun büyümesine katkıda bulunmak ana hedefliyor.

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