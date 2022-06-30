BAÜN’lü şampiyon güreşçi Adar'dan altın madalya

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda milli sporcu ve Balıkesir Üniversitesi Öğr. Gör. Yasemin Adar Yiğit, yeni bir zafere daha imza attı.

İlk Avrupa ve Dünya Şampiyonu kadın Türk güreşçi unvanına sahip olan Yasemin Adar Yiğit, final müsabakasında İtalyan Enrica Rinaldi’yi 100 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, 19. Akdeniz Oyunları’nda altın madalyayı kazanarak bir kez daha Üniversitemizin ve Ülkemizin gururu olan Öğr. Gör. Yasemin Adar Yiğit’i tebrik etti.

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