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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesirli Yazar Aslan Torun’un “Kıssadan Hisse” adlı kitabı çıktı

İHA

Balıkesirli Yazar Aslan Torun’un “Kıssadan Hisse” adlı kitabı çıktı

Balıkesirli Yazar Aslan Torun’un ikinci kitabı “Kıssadan Hisse” yayınlandı ve okuyucuları ile buluştu. Yeni kitabı hakkında bilgi veren yazar Torun, ayrıca bilgi bankası kitapların önemine dikkat çekti.
Kıssadan Hisse kitabının yazarı Aslan Torun, “Sağlık memuru olarak emekli olduktan sonra gazetelerde köşe yazmaya başladım. İlk kitabım 'Adam gibi, Adam olmak'tan sonra ikinci kitabım 'Kıssadan Hisse'yi yayımladım” dedi. İlk okuduğu kitabın tarihi roman Kızıl Tuğ olduğunu belirtti.
Gerçek konulardan esinlenerek yazılar yazdığını söyleyen Torun, “Yazılarımı okurken gülüp ağladığımda oldu. Ben kitap yazarken ilk kitabımda da ikinci kitabımda da duygulanıp gözyaşı döktüğüm zamanlar oldu ve bu yaptıklarımdan yani üzülüp yazarak veya mutlu olarak yazmak beni çok etkilemişti” diye konuştu.

“Çocuklarımız teknoloji mağduru”
Maalesef insanlarımızın, özellikle gençlerin okumayı sevmediğini ifade eden yazar Aslan Torun, “Şimdiki gençlerimiz ile konferanslar yapıyorum orada da sohbetler ediyorum ama maalesef şimdiki gençler teknoloji kurbanı yani, bildiğimiz televizyon, telefon ve bilgisayar kurbanı gençlerimiz. Bizim zamanımızda böyle teknolojik şeyler yoktu biz ansiklopedilerden veya kütüphanelerden kitabımızı bulurduk, oradan bilgiye erişirdik fakat şu an evlatlarımız açıyor telefonunu istediği bilgiyi istediği anda otobüste, gemide, havada istediği bilgiye saniyede ulaşabiliyor. Şu an ilkokul çocuklarımız bile internetten istediği sorunun cevabını alabiliyor. Ansiklopediler zaten artık raflara kaldırılmış durumda kitapları bile okumuyorlar ben gençler ile konuşurken devamlı söylüyorum zaten kitap okumalarını gerektiğini çok zamanın yoksa her gün bir saatini bile ayırsa zarar değil, bilgi kazanır” dedi.

“Kitap yazmak, okumak gerektirir”
"Yeni kitap yazmaya başlayan yazar arkadaşlar için tavsiyelerim var" diyen Aslan Torun, “Tabi kitap yazmak yazı yazmak biraz da kabiliyet işi yani, herkes kitap yazamaz ama yazmaktan da vazgeçmemeleri lazım. İnsanların çoğunun okumaya yazmaya hevesi yok, kitap yazamaz, şiir yazar şiir yazamaz, mektup yazar, yazmaktan zarar gelmez. Herkes bir kitap okumalı kitap okumuyorsa, yazı yazmalı, illaki uğraşmalı. Kısacası yazmak okumak güzel. Ben ne tarihçi ne edebiyatçı ne de bir öğretmen değilim. Ben bir sağlıkçıydım. Olmaz diye bir şey yok herkes kitap okumalı. Ben yapamam dememelidir” dedi.
Yazar Aslan Torun sözlerinin devamında, “İkinci kitabım Kıssadan Hisse yayımlandı. Adından da anlaşılacağı gibi bu kitabımın 66 yıllık hayatımın içinde Türkiye’nin de çeşitli yerlerinde görev yaparken başımdan geçen sağlık konularında gerçek olarak yaşanmış çok ilginç olayları ibret alınacak olaylar ile karşılaştım. Benim kitabım iki bölümden oluşuyor, bu ibret alınacak ve başımdan geçen olayları bir bölüme diğer bölüme ise gazeteye yolladığım yazılardan ve kısa hatıralarımdan olacak şekilde tamamladım” dedi.

Torun: “Korsan yayınlar ve her kitap okunmamalı”
Öte yandan korsan kitap konusuna dikkat çeken Yazar Torun, korsan kitabın katkıdan daha fazla zarar verebileceğini söyledi. "Korsan okunmamalı" diyen Torun, “Gerçekten çok yıkıcı ahlak bozucu ve aile yapılarına düzgün olmayacak çok kitap mevcut. Korsan yayınlanmış kitaplar var. Bu kitapları bence okumamak lazım. Yani şimdi ülkemizde çok kitap basılıyor, çok kitap yayınlanıyor ama bence her biri de okunacak kitap değil. Aileme yapımıza, tarihimize ondan sonra geçmişimize geleceğimize ışık tutacak kitaplar okumak lazım. Her kitap okunmaz çok korsan yayınlanan kitaplar ve gençlerin ahlakını da bozan kitaplar mevcut kısacası bu tür kitaplara dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum” diye açıkladı.

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