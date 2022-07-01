Bandırma’da Kabotaj Bayramı kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96 yıl dönümü gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törenin ardından denize açılan protokol üyeleri görevi başında şehit düşen deniz şehitlerinin anısına denize çelenk bıraktı.

Sabah saat 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda çelek koyma töreniyle başlayan Kabotaj Bayramı programında, Bandırma Cumhuriyet Meydanında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bandırma Liman Başkan Yardımcısı Bora Ayper gerçekleştirdi. Ayper, “Bugün 96. Yılını kutlamakta olduğumuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Ulu Önder Atatürk'ün Yüce Türk Milletine vermiş olduğu en büyük armağanlardan biridir. 1923 yılında kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti'nde bizlere ait ticaret filosu neredeyse yoktu. O tarihlerde kendi kara sularımızda yük ve yolcu taşıma ihtiyacını yabancı bayraklı gemiler karşılıyordu. Kazandığımız büyük zaferin yanında, zor durumda olan bir milletin, ekonomik ve siyasi olarak gelişmesi için Ulu Önder Atatürk 1926 yılında 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile kara sularımız içerisinde yapılan deniz taşımacılığını Türk bayrağı taşıyan gemilerin yapmasını, ticaret hakkının yalnızca Türk vatandaşlarına ait olmasını ve Türk bayraklı deniz araçlarında Kaptanlık, Başmühendislik ve benzeri işleri yapma hakkının yalnız Türk vatandaşlarına ait olmasını sağlamış ve bu büyük günü 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' olarak ülkemize armağan etmiştir. Kabotaj kavramı bugünkü Mavi Vatan doktrinini de temelini oluşturmuştur. Denizcilik; başta deniz ticaret filosu olmak üzere; limanlar, gemiinşa onarım tesisleri, balıkçılık faaliyetleri, denizcilik eğitim kurumları, acentelik, aramakurtarma gibi destek üniteleri ile bütün bir faaliyettir. Denizciliğin her noktası için akılcı, gerçekçi ve cesur politikalar üreterek bir deniz ülkesi değil, bir denizci ülkesi olma yolunda çaba göstermeliyiz. Atılacak adımlarla Türk Deniz Ticaretinin geliştirilip güçlendirilmesi özellikle deniz kirliliğine karşı birey, toplum ve ülke bilincinin arttırılması amaçlanmalıdır. Sözlerimin sonunda, Ulu Önder Atatürk'ü, denizci Türk büyüklerimizi ve aziz deniz şehitlerimizi rahmetle anar; tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlar, hepinize saygılarımı sunarım” dedi.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 6. Ana Jet üssü Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Bandırma Belediye Başkan vekili Mesut Özdemir, Bandırma Liman Başkanı Kürşat Ayıldız, ile bazı daire müdürleri katıldı. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Deniz Şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu Kutlamalar kapsamında, botla denize açılan sahil güvenlik ekipleri izleyicilere kısa süreli görsel bir şov gerçekleştirdiler.

Liman Başkanlığı tarafından da Cumhuriyet Meydanında lokma hayrı akabinde de balık halinde balık ekmek ikramında bulunulacak.

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