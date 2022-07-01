Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

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Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde U.Z., tartıştığı babası tarafından bıçakla yaralandı. U.Z. hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Edremit'in Yolören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Z. (43) ve oğlu U.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine baba A.Z., mutfaktan aldığı bıçakla oğlu U.Z.'yi yaraladı. U.Z. kanlar içerisinde yığılırken, baba durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan U.Z., Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan U.Z.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba U.Z. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-07-01 21:02:00



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