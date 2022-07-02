Burhaniye’de 5 plaja törenle mavi bayrak asıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de 5 plaja törenle mavi bayrak asıldı

İHA

Burhaniye’de 5 plaja törenle mavi bayrak asıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 5 plaj mavi bayrak almaya hak kazanırken, bayraklar da törenle dikildi. Öğretmenler Mahallesi plajında düzenlenen törene Türçev Bölge Koordinatörü Doğan Karataş da katıldı. Türkiye de 1993 yılından bu yana mavi bayrak sayısının her yıl arttığını kaydeden Karataş, bu yıl sayının 531’e yükseldiğini söyledi.
Burhaniye de, geçtiğimiz yıl 3 olan mavi bayrak sayısı bu yıl 5’e çıktı. İlçe Merkezinde Ören, Öğretmenler Mahallesi ve Orient plajları ile Pelitköy sahilindeki Gadana ve Bağlar Burnu Plajları mavi bayrak almaya hak kazandı. Adı geçen plajlara mavi bayraklar çekilirken, Öğretmenler Mahallesi plajında da tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Türçev Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, “ 1993 yılından bu yana mavi bayraklar Türkiye de her yıl artmış ve bu gün büyük bir gururla söylüyoruz ki 531 mavi bayrakla İspanya ve Yunanistan’ın ardından Dünyada üçüncü sıradayız” dedi.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, “İlçemizde Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışmaları ile mavi bayraklar alındı. Bayrak alınması ve buna katkıda bulunan tüm daire müdürlükleri çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İlçemizde halkımıza ve misafirlerimize yakışır kaliteli, sağlıklı deniz ve plaj fırsatı sunuyoruz. Burhaniye Belediyemiz olarak İlçemizde 5 tane mavi bayraklı plajımız var” diye konuştu.
Burhaniye'de mavi bayrak töreninin ardından Kabotaj Bayramı da kutlandı. Kabotaj Bayramı da Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Tupçu Yarbay Mustafa Kıraç ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in denize çelenk bırakmasıyla başladı. Devamında yüzme yarışmaları, denizde örnek yakalama yarışı ve yağlı direkten bayrak kapma yarışları yapıldı. Törene Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının yanı sıra, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı
Manyaslı güreşçiler Kırkpınar güreşlerine katılıyor
YEREL HABERLER Manyaslı güreşçiler Kırkpınar güreşlerine katılıyor
Edremit’te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Edremit’te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Kaymakam Odabaş, Orman İşletme Müdürlüğü yaz sezonu hazırlıklarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Odabaş, Orman İşletme Müdürlüğü yaz sezonu ...
Ayvalık’ta Kabotaj Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Kabotaj Bayramı coşkusu
(Özel) Ayvalık’ta yanan alanlar ormana dönüşüyor 10 yılda çıkan 42 yangında yanan 82 hektar ormanın tamamı yeşillendirildi
YEREL HABERLER (Özel) Ayvalık’ta yanan alanlar ormana dönüşüyor 10 ...
Bandırma’da Kabotaj Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Bandırma’da Kabotaj Bayramı kutlandı
Başkan Cengiz gönüllere dokunuyor
YEREL HABERLER Başkan Cengiz gönüllere dokunuyor
İvrindili kadınlar festivalde ürünlerini tanıttı
YEREL HABERLER İvrindili kadınlar festivalde ürünlerini tanıttı
Burhaniye Belediye personeline Uyuşturucu ile Mücadele Semineri
YEREL HABERLER Burhaniye Belediye personeline Uyuşturucu ile ...
Balıkesirli Yazar Aslan Torun’un “Kıssadan Hisse” adlı kitabı çıktı
YEREL HABERLER Balıkesirli Yazar Aslan Torun’un “Kıssadan Hisse” ...
Ayvalık’ta öğrencilerden dev rekor Geri dönüşümde 10 bin atık şişe hedeflediler 20 bine ulaştılar
YEREL HABERLER Ayvalık’ta öğrencilerden dev rekor Geri dönüşümde 10 ...
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kolposkopi cihazı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kolposkopi ...
Bandırma'da önce kaza sonra kavga Aracın çarptığı çocuk yaralandı, mahalleli sürücüye saldırdı
YEREL HABERLER Bandırma'da önce kaza sonra kavga Aracın çarptığı ...
Balıkesir'de Spor Okulları açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de Spor Okulları açılışı gerçekleştirildi
BAÜN’lü şampiyon güreşçi Adar'dan altın madalya
YEREL HABERLER BAÜN’lü şampiyon güreşçi Adar'dan altın madalya
Enerji sektöründe zirve yine BEST’in
YEREL HABERLER Enerji sektöründe zirve yine BEST’in
Koruyucu aileler günlerini kutladı
YEREL HABERLER Koruyucu aileler günlerini kutladı
Manyas’ta camiler çocuk sesleriyle şenlendi
YEREL HABERLER Manyas’ta camiler çocuk sesleriyle şenlendi
Altıeylül’den ortak istişare toplantısı
YEREL HABERLER Altıeylül’den ortak istişare toplantısı
Balıkesir'den Mayıs ayında 68 milyon dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'den Mayıs ayında 68 milyon dolarlık ihracat ...
Balıkesir'de üçüz kardeşler AK Partiye üye oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de üçüz kardeşler AK Partiye üye oldu
1966 Edremitspor 3. Lig istiyor Kulüp Başkanı Çelebi: “Hem başarı hem tesisleşme”
YEREL HABERLER 1966 Edremitspor 3. Lig istiyor Kulüp Başkanı Çelebi: ...
Kazdağları´nın eteklerinde Aromaterapi Festivali başladı
YEREL HABERLER Kazdağları´nın eteklerinde Aromaterapi Festivali ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.