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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta cankurtaranın dikkati yaşlı kadını boğulmaktan kurtardı

İHA

Ayvalık’ta cankurtaranın dikkati yaşlı kadını boğulmaktan kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, plajlarda cankurtaran olmasının önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Ayvalık’ın iki mavi bayraklı plajlarına sahip Engürü Sitesi’nde görev yapan cankurtaranın dikkati sayesinde yaşlı bir kadın denizde boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan yaz tatiline geldiği öğrenilen 63 yaşındaki Didare Topbaş isimli kadın serinlemek için Engürü Sitesi’nin iki mavi bayraklı plajlarından biri olan Batı Plajı’nda denize girmek istedi.
Denize girdikten bir süre suda çırpındıktan sonra hareketsiz kalan talihsiz kadının bu durumunu fark eden plajın cankurtaranlarından Murat Sanma, bir an bile tereddüt etmeden denize atlayarak, yaşlı kadına ulaştı.
Hareketsiz haldeki kadının yoğun miktarda su yuttuğunu, dilinin boğazına kaçtığını ve kadının nefes alamadığını anlayan Murat Sanma, hemen yaşlı kadının boğazına kaçan dilini eliyle dışarı çıkarttı.
Bu hamleyle suda nefes almaya başlayan kadını büyük bir dikkatle kıyıya çeken Sanma, o ana kıyıdan 112 Acil Yardım Ambulansını arayan cankurtaran arkadaşı Sergen Bıldırcın ve olaya tanık olan vatandaşların yardımıyla denizden çıkarmayı başardı.
Hemen ilk yardım yapılan Didare Topbaş, hızla kendine gelmeye başladı.
Olay yerine gelen ambulans ekiplerine teslim edilen kadın müşahede altına alınarak kurtarıldı.
Kadını mutlak bir ölümden kurtaran Murat Sanma’nın daha önce de benzeri boğulma vakalarında pek çok kişinin hayatını kurtardığı öğrenildi.
Bir anda yaşanılan olaya tanık olan vatandaşlarca kahraman ilan edilen Murat Sanma, olay yerine gelen gazetecilere yaptığı açıklamada, Engürü Sitesi’nde cankurtaran olarak görev yapmış olmasa bile, bu tür bir durumda tavrının yine aynı olacağını ve hiçbir beklenti içinde olmadan yine zorda kalan herhangi bir vatandaşı aynı kararlılıkla ve tereddütsüz kurtarmaya çalışabileceğini söyledi.
Mavi Bayraklı iki plajda da gönül rahatlığıyla denize giriyorlar
Engürü Sitesi’nde ikamet eden evli ve iki çocuk babası Sanma’nın vatandaşların her konuda yardımına koşup, elinden gelen her fedakârlığı yaptığını kaydeden site sakinleri ise “Bugün bir kez daha gördük ki denize girilen her plajda mutlaka cankurtaran olması gerekiyor. Biz Engürü Sitesi olarak, her iki plajımızı da; güvenle denize girilebilecek, sahillerinde rahatlıkla oturulabilecek ve tüm ihtiyaçların giderilebileceği şartları içinde barındıran mavi bayrak statüsüne kavuşturmuştuk. Öyle ki Ayvalık ve Balıkesir’de 10 yılı aşkın bir süre önce ilk mavi bayrağı sitemizin Palmiye Plajına çekilmesinin öncüsü olmuştuk. Bu bilinçle kısa bir süre sonra da sitemizin Batı Plajı’nı da aynı statüye kavuşturmuştuk. Bu yüzden de biz yıllardır mavi bayraklı plajlara sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün yaşanılan boğulma vakasında da en az iki cankurtaranın plajlarda görev yapması, mavi bayrak statüsüne sahip olabilmenin öncelikli koşullarından biridir. Belki de bugün bu statüye sahip olmasaydık, plajımızda mavi bayrak dalgalanmamış olsaydı, boğulma tehlikesi atlatan talihsiz kadın hayatını kaybedebilirdi. Çok şükür cankurtaran arkadaşımız Murat Sanma’nın yerinde müdahalesi ile teyzemiz bugün yaşıyor. Bize bu imkanı sağlayan Engürü Sitesi Yönetimi ile Sahilkent Spor Kulübü Yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandılar.

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