Yanan evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışan yaşlı çift yaralandı

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Süleyman ÖZAYDIN/ MANYAS (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Manyas ilçesinde tek katlı kerpiç evde çıkan yangında, eşyalarını kurtarmaya çalışan Kudret (82) ile eşi Hediye Gültekin (80) yaralanırken, alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Çavuşköy Mahallesindeki tek katlı kerpiç evde çıktı. Kudret ile eşi Hediye Gültekin, evlerinde çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı. Dumandan etkilenen yaşlı çift, komşuları tarafından evden çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, tekrar eve girerek eşyalarını kurtarmaya çalışan Gültekin çifti, yaralandı. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manyas Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN

2022-07-02 19:33:21



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