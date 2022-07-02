Yanan evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışan yaşlı çift yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışan yaşlı çift yaralandı

DHA

Yanan evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışan yaşlı çift yaralandı


Süleyman ÖZAYDIN/ MANYAS (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Manyas ilçesinde tek katlı kerpiç evde çıkan yangında, eşyalarını kurtarmaya çalışan Kudret (82) ile eşi Hediye Gültekin (80) yaralanırken, alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. 
Yangın, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Çavuşköy Mahallesindeki tek katlı kerpiç evde çıktı. Kudret ile eşi Hediye Gültekin, evlerinde çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı. Dumandan etkilenen yaşlı çift, komşuları tarafından evden çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, tekrar eve girerek eşyalarını kurtarmaya çalışan Gültekin çifti, yaralandı. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manyas Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 
Evin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN
2022-07-02 19:33:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dursunbey'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Dursunbey'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de 'yan bakma' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'yan bakma' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Bandırma’da atık su arıtma tesisinin yapımı hız kazandı Bandırma’da Livatya Sahilinde yakında denize girilebilecek
YEREL HABERLER Bandırma’da atık su arıtma tesisinin yapımı hız ...
Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki lavanta bahçesi büyülüyor Çeşitli tıbbı ve aromatik bitkiler yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki lavanta bahçesi ...
Balıkesir'de arıcı kadın sayısı artıyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de arıcı kadın sayısı artıyor
Bandırma Cumhuriyet Meydanına kadın eli değdi.
YEREL HABERLER Bandırma Cumhuriyet Meydanına kadın eli değdi.
Burhaniye’de Taylıeli Mahallesinde dere ıslahı başladı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Taylıeli Mahallesinde dere ıslahı ...
Prof. Dr. Azman: Kesilecek hayvan çok genç olmamalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Azman: Kesilecek hayvan çok genç olmamalı
Ayvalık’ta cankurtaranın dikkati yaşlı kadını boğulmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta cankurtaranın dikkati yaşlı kadını ...
Burhaniye’de 5 plaja törenle mavi bayrak asıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de 5 plaja törenle mavi bayrak asıldı
Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı
Manyaslı güreşçiler Kırkpınar güreşlerine katılıyor
YEREL HABERLER Manyaslı güreşçiler Kırkpınar güreşlerine katılıyor
Edremit’te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Edremit’te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Kaymakam Odabaş, Orman İşletme Müdürlüğü yaz sezonu hazırlıklarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Odabaş, Orman İşletme Müdürlüğü yaz sezonu ...
Ayvalık’ta Kabotaj Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Kabotaj Bayramı coşkusu
(Özel) Ayvalık’ta yanan alanlar ormana dönüşüyor 10 yılda çıkan 42 yangında yanan 82 hektar ormanın tamamı yeşillendirildi
YEREL HABERLER (Özel) Ayvalık’ta yanan alanlar ormana dönüşüyor 10 ...
Bandırma’da Kabotaj Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Bandırma’da Kabotaj Bayramı kutlandı
Başkan Cengiz gönüllere dokunuyor
YEREL HABERLER Başkan Cengiz gönüllere dokunuyor
İvrindili kadınlar festivalde ürünlerini tanıttı
YEREL HABERLER İvrindili kadınlar festivalde ürünlerini tanıttı
Burhaniye Belediye personeline Uyuşturucu ile Mücadele Semineri
YEREL HABERLER Burhaniye Belediye personeline Uyuşturucu ile ...
Balıkesirli Yazar Aslan Torun’un “Kıssadan Hisse” adlı kitabı çıktı
YEREL HABERLER Balıkesirli Yazar Aslan Torun’un “Kıssadan Hisse” ...
Ayvalık’ta öğrencilerden dev rekor Geri dönüşümde 10 bin atık şişe hedeflediler 20 bine ulaştılar
YEREL HABERLER Ayvalık’ta öğrencilerden dev rekor Geri dönüşümde 10 ...
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kolposkopi cihazı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kolposkopi ...
Bandırma'da önce kaza sonra kavga Aracın çarptığı çocuk yaralandı, mahalleli sürücüye saldırdı
YEREL HABERLER Bandırma'da önce kaza sonra kavga Aracın çarptığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.