Bandırmaspor'un yıldızı Phılıppe Keny transferin gözdesi

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bandırma DHA Spor Toto 1'inci lig takımlarından Bandırmaspor'un geçen yaz kadrosuna kattığı Philippe Keny, ilk sezonunda gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çekmişti. 23 yaşındaki Senegalli forvete Rusya'dan Spartak Moskova ve İsviçre'nin Zürih takımları talip oldu. Keny'yi Süper lig ve Spor toto 1'inci lig'den de isteyen kulüpler var. Şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmayı planlayan Bandırmaspor yönetimi istenilen teklifin gelmemesi halinde oyuncusunu satmayı düşünmüyor. Philippe Keny geçen sezon Bandırmaspor formasıyla çıktığı 36 maçta 14 gol atarken, 7 de asist yapmıştı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir

2022-07-03 12:18:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.