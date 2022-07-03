Burhaniye turizm yanında adını turşu ile duyuracak

Burhaniye'de 2006 yılında kurulan Burhaniye Zeytin ve Zeytin ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) Turşu Fabrikası kuruluyor. Kaba İnşaat ve Gıda firması tarafından kurulacak olan fabrikada, ilçe ovası ve civar ovalarda yetiştirilecek ürünler turşu yapılarak yurt dışına satılması hedefleniyor.

Burhaniye OSB ‘de bir ilk olacak olan turşu fabrikasının yılda bin ton sebze işleme kapasitesine sahip olacağı söyleyen turşu fabrikasını kuracak olan Kaba İnşaat ve Gıda firmasının Genel Müdürü Burhanettin Kaba, tesisin 2023 yılında hizmete gireceğini söyledi. Kaba, “Fabrikanın kurulacağı alan Organize Sanayi Bölgesinin tam girişinde bulunuyor. OSB'nin vitrini niteliğinde olacak olan tesisin 2 bin 800 metrekare açık bin 200 metrekare kapalı alandan oluşacak. Tesis faaliyete girdiğinde on kişilik bir istihdam sağlayacağız. Ürettiğimiz ürünleri de ilk olarak yurt dışına pazarlamayı hedefliyoruz. Yurt dışı pazarlara açılmak ve bu pazarlar hakkında bilgi edinmek için fuar gezilerine başladık” dedi. Fabrikanın yapılacağı alanda firma yetkilisi Burhanettin Kaba ile incelemelerde bulunan projenin danışmanı ve Tariş eski müdürü İsmail Çancı'da, “Burhaniye Organize Sanayi Bölgesi, Burhaniye ve civar ovalarda yetiştirilen ürünlere katma değer ilave edecek tesisleri hayata geçiren müteşebbislerle adım adım büyüyor. Bu tesisler Burhaniye ve bölge tarımını çeşitlendirmede de büyük rol oynuyor. Bölge tarımının çeşitlendirilmesinde büyük rol oynayacak olan turşu fabrikasının hem inşaatının yapılması, hem de makine ekipmanlarının tedarikinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun hibe desteğinden faydalanıldı. Bu destekler sayesinde tesis Avrupa Birliği standartlarında yapıldığı gibi rekabetçi bir yapıya da sahip olacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun geri ödemesiz hibe destekleri mevcut hibe oranları yüzde 75'e kadar çıkması çok önemli” diye konuştu.

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