Burhaniye’de ot yangını korkuttu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde öğle saatlerinde çıkan ot yangını, mahalleyi duman altında bırakırken paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi Ayaklı mevkiinde öğle saatlerinde çıkan ot yangını rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüdü. Aşırı duman Ören Mahallesi'ni duman altında bıraktı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ile orman ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin bir saatlik uğraşı sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.