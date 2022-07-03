Burhaniye’de aranan ekip oldular

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Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi, çeşitli etkinliklerde yaptığı gösterilerle büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Kocacamii Mahallesindeki bir törende sahne alan 14 kişi gösterileri ile göz doldurdu. Belediye Gençlik Merkezinde 180 kişi ile çalışmalara devam ettiklerini anlatan Halk Oyunları Eğitmeni Harun Kocakurt, halk oyunlarının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kocakurt, "Ekiplerimizle her türlü etkinliğe gidiyoruz. Bugünde bir açılış törenine katıldık. Gösterilen ilgi bizi sevindiriyor" dedi.

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