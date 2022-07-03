Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptı



Fatih Emrah ERDOĞAN Ramazan FİLİZ / DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA) - Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan Balıkesir'de düğün yaptı.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, Danimarka´nın başkenti Kopenhag´ta evlendiği Sara Arfaoui Gündoğan ile memleketi Balıkesir´in Dursunbey ilçesinde düğün töreni düzenledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile Fas asıllı eşi Sara Arfaoui'nin düğün töreni, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapıldı. Düğün törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcı Yasin Sagay, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile ilçe sakinleri katıldı. Düğün alanına gelen Sara ve İlkay Gündoğan çifti ilk danslarını gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin katıldığı törene gelen çift, alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak dans etti. Dursunbey´in yöresel kına elbisesini giyen Sara Arfaoui için kına gecesi düzenlendi. Düğün programı oyun havaları ve dans gösterileri ile devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İlkay Gündoğan ve Sara´nın düğün alanına gelişi

Çiftin ilk dansı

Çiftin kına oyunuDHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Fatih Emrah ERDOĞAN Ramazan FİLİZ

2022-07-03 23:04:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.