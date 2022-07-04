İstanbul İzmir Otobanı'nda feci kaza...5 kişi hayatını kaybetti İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Manisa sınırında sabaha karşı meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbulİzmir otoyolunun BalıkesirManisa il sınırında sabaha karşı meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbulİzmir otoyolunda meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. BalıkesirManisa sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı araç ile Salih A.'nın kullandığı 34 POL 36 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada, 54 ZP 870 plakalı araçta bulunan Bedri Kebiç (33) , Beyhan Kebiç (28) , Seyhan Akkuş (47), Berat Ömer Kebiç (2) ve Bedirhan Kebiç (1) hayatını kaybetti. Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım A. ise yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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