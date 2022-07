AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu: "AK Parti gücünü milletten alıyor"

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, son günlerde Edremit’te, ülkede ve dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Genel değerlendirmede bulunan İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Adalet ve Kalkınma Partimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, halkımızın bağrından doğmuş, mazlumların, mağdurların umudu, kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi olmuş, milletimizin gönlünde taht kurmuş halkın ve hakkın sesini tüm dünyaya duyurmasını bilmiştir. Partimiz kendisini siyasetin merkezinde konumlandırarak muhafazakârdemokrat bir kitle partisi haline gelmiştir. Cumhuriyet döneminin en büyük demokratikleşme ve değişim hamlesini başlatmış, kurulduğu 2001’den bu yana girdiği 5 seçimden ve 2 halkoylamasından başarıyla çıkmış bir parti olarak siyasi tarihimizde, umudun, güvenin, refahın, istikrar ve istikbalin yegane adresi ve limanı olmuştur" dedi.

"Etkin Ve süratli adımlar Atılıyor"

Umutlu açıklamasını şöyle sürdürdü; "Son yıllarda tüm dünyayı kasıp kavuran salgın hastalıklar, askeri ve ekonomik savaşların etkisiyle dünya ülkelerini etkilediği gibi ülkemizin ekonomisini de olumsuz yönde etkilemiş, fiyat dalgalanmalarına sebep olmuş, günlük hayatımızı elbette olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak bu durum karşısında ülke yönetiminde en küçük bir zafiyet yaşanmadan ekonomik göstergelerin iyi yönde hareket etmesi, insanımızın doğrudan cebini, işini, aşını etkileyen olumsuzlukların ortadan kaldırılması için liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bütün kurum ve kuruluşlarımız etkin ve süratli bir şekilde adımlar atmış, gereken her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam edilmektedir."

"Zayıf göstermek isteyenler boş durmuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı zayıf göstermek isteyenlerin boş durmadığına dikkat çeken Ekrem Umutlu, "Yaşadığımız bu süreçte milli birlik ve beraberlik vurgusu yapmak yerine AK Parti iktidarını sözüm ona sıkıştırmak, liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı zayıf göstermek isteyenler elbette ki boş durmuyor, ekonomik dalgalanmalardan cesaret alarak buradan bir siyasi sonuç elde etmeye yönelik, siyasi rant devşirmeye yönelik heves ve arzularını ortaya koymaktan geri durmadıklarını hep birlikte görüyor ve tanık oluyoruz. Kaostan, krizlerden medet uman bu siyasi rantçıların niyetlerini gizlemediklerini, ülke meselelerinin çözümünün bir parçası olmak yerine çözümsüzlüğün parçası haline geldiklerini, gerçeklerin üstünü örtmeye, yaşanan olumlu yöndeki gelişmeleri görmezden gelmeye, yok saymaya devam ettiklerine üzülerek şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Adeta ölü taklidi yapıyorlar"

Ölü taklidi yapıldığı benzetmesi yapan Umutlu, "Ülke yönetiminde sözüm ona halkın sesi olduklarını iddia edenler, AK Parti'yi haksız ve mesnetsiz ithamlarla yerden yere vuranların CHP'li yerel yönetimlerde yaşananlar karşısında sağa sola baktıklarına, dillerini yuttuklarına, adeta ölü taklidi yaptıklarına şahit oluyoruz. Bu duyarsızlığın en güzel, en somut örneğini uzaklara gitmeye gerek yok Edremit’te yaşadık. Geçtiğimiz günlerde CHP'li bir belediyenin yönetimde olan Edremit Belediyesi'ndeki, yolsuzluk, usulsüzlük, menfaat çıkar ilişkileri, laçkalık olarak sanki muhalefette olduğunu sanan yaklaşık dört yıllık bir süre belediye başkanı olan Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan tarafından dillendirilmiş, kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu olayların gözler önüne serilmesi elbette tasvip etmediğimiz malum sayın başkanın makamında uğradığı saldırı olmuştur. Olayların bu raddeye gelmesinde sanki mevcut belediye yönetiminin hiç bir sorumluluğu yokmuşçasına hareket edilmesini de Edremit halkı bir yere not ettiğini buradan ifade ediyoruz" dedi.

fah Kaybını Telafi Ediyoruz"

Vatandaşların refah kaybını telafi eden her türlü tedbir ve uygulamanın hükümet tarafından hayata geçirildiğini ifade eden AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Ekonomideki dalgalanmalar karşısında gerçekçi bir yaklaşımla halkımızın yaşadığı sıkıntıları çok iyi bilen bir yönetim vardır. Çalışanlar başta olmak üzere her bir insanın refah kaybını telafi edecek pek çok tedbir devreye alınmış ve almaya devam edilmektedir. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması, ihracatın yıllık 250 milyar dolar eşiğine gelmesi bu çabaların ürünüdür. Ayrıca sosyal destek programlarının hem sınırları genişletilmiş hem de miktarlar artırılmak suretiyle hiç kimse yalnız, çaresiz, sahipsiz bırakılmamıştır. Engellisinden yaşlısına, kimsesizinden ihtiyaç sahibine kadar tüm dezavantajlı kesimlerin üzerine titrenmektedir. Çalışanlarımız sadece enflasyona ezdirmemekle kalmayıp hayat pahalılığı karşısında daha güçlü bir şekilde desteklemektedir. Yılbaşında hem asgari ücrette, hem memur maaşlarında, hem emekli maaşlarında çok ciddi artışlar getirilmesinin yanında günün şartlarına göre Temmuz ayından itibaren yüzde 30 asgari ücret artışına gidilmiştir. Yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olmuştur. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı, artışı zaten yapılacak. Kamu çalışanlarımızın özlük haklarında bir çok iyileştirme yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir" diye konuştu.

"Hükümetimiz ekonomik reformlar üretiyor"

Umutlu, şu ifadeleri de sözlerine ekledi; "AK Parti ekonomik reformları sayesinde dünyanın girdiği bu girdaptan ülkemizi çok güçlü bir şekilde çıkaracak politikaları hayata geçirmiştir. Tüm bunların yanında, kurulan tüm tuzaklara rağmen ülkemizi dünya siyaset sahnesinde söz sahibi yapmasını bilmiştir. Egemen güçlerin kendi başlarına at oynatamayacaklarını bölgemizde ve yakın coğrafyalarda Türkiyesiz bir denklem kuramayacaklarını çok iyi bir şekilde öğrenmişlerdir. Teröre destek veren ülkeler dahi NATO görüşmelerinde birer birer dize gelmişledir. NATO Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan Üçlü Muhtıra ile terör örgütlerine karşı somut adımlar atılacak olmasının önemli bir kazanım olmuştur. Türkiye, küresel barış ve istikrar adına terörle mücadele ilkesine bağlı kalmış ve terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir."

"Kurban bayramımız hayırlara vesile olsun"

Başkan Ekrem Umutlu, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı; "Bu duygu ve düşüncelerle, yaklaşmakta olan Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor, halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim ibadetlerimiz kabul eylesin inşallah. Bizler gücümüze güç katan teşkilat mensuplarımızla, inandığı yolda yürüyen yol arkadaşlarımızla, en önemlisi de halkımızla birlikte yürüyoruz ve Allah’ın izniyle yürümeye devam edeceğiz."

