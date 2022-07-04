Ayvalık’ta halk dansları festivali coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 20. si düzenlenen Küçükköy Mahallesine bağlı Sarımsaklı Kapalı Pazaryerinde düzenlenen festivalde; Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Bulgaristan ve Türkiye’den 36 ekip yöresel kıyafetleriyle yaptıkları gösterilerle adeta büyüledi.

İki günlük festivalin ilk gecesinde 18 halk oyunları ekibi sahne aldı. Genç dansçıların sahnedeki performansı yüzlerce izleyici tarafından ayakta alkışlandı.

Festivalin ilk gününde katılımcılara seslenen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin 20 yıldan bu yana geleneksel olarak yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Direktörlüğünü Anas Biberoviç’in üstlendiği festivalin hazırlanmasından emeği geçen bölgenin tanınmış turizmcilerinden Cumhur Kısmet’e teşekkür eden Başkan Ergin, “Bu festival balkan kültürünün geçmiş günümüze taşınan tüm geleneklerini en güzel örnekleriyle bizlere sunmaktadır. Küçükköy’de yaşayan yerli halkımızın köklerinin bulunduğu balkanların en güzel esintilerinin paylaşıldığı festivalimizde, dostluk, barış ve kardeşlik duygularının da her defasında harmanlanmasına vesile olmaktadır” dedi.

Festivalin ilk gününde sahnedeki gösterimleri; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Ayvalık Belediyesi Küçükköy Mahallesi Sorumlusu Murat Akıner, Belediye Özel Kalem Müdürü Arda Bayri, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul ve Kültür İşleri Sorumlusu Erkan Cılak, yüzlerce vatandaşla birlikte coşkuyla izledi.

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