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Bu kavşaklar karbon salınımını azaltıyor Ayvalık kavşaklarını akıllı, modern ve güvenli hale getirdi

İHA

Bu kavşaklar karbon salınımını azaltıyor Ayvalık kavşaklarını akıllı, modern ve güvenli hale getirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde son olarak tamamlanan Armutçuk Sahil İtfaiye ve Kırlangıç kavşakları, peyzajıyla karbon salınımını azaltıyor ve kullanım kolaylığıyla trafikte rahatlama sağlıyor. Devam eden çalışmalar dahilinde Ayvalık’ta kavşak ihtiyacı duyulan noktaların tespiti yapıldı ve yapım işlerine program dahilinde devam edilecek.
Ayvalık Belediyesi, akıllı kavşaklarla trafiği daha hızlı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor; böylece karbon salınımı da azaltılıyor. Kent içindeki ulaşımı rahatlatmak, yayaların konforu ve güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmalar dahilinde Armutçuk Sahil mevkii, İtfaiye Kavşağı ve Kırlangıç kavşağında düzenleme çalışmaları sona erdi. Sarımsaklı sahil mevkiindeki üç yol kavşağında da peyzaj düzenlemeleri yapıldı.
Ekipler mesai saati gözetmeksizin program dahilinde yapım çalışmalarının ardından peyzaj düzenlemesi ve trafik işaretleme, levhalama işlemlerini gerçekleştirdi.
Akıllı kavşak ve sonrasında uygulanan peyzaj çalışmalarının modern ve kullanışlı olduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kentimizde yaptığımız çalışmalarda estetik ve görsel açıdan güzelleştirme çalışmalarımız da yapılıyor. Son olarak yapımını tamamladığımız ve kentimizde sık kullanılan Armutçuk Sahil İtfaiye ve Kırlangıç kavşaklarında refüjlerde, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını da tamamladık. İklim yapısına uygun seçilen ağaçlandırma, çim ve çiçek ekimi yapıldı ve en önemlisi Ayvalık denince akla ilk gelen zeytin ağaçlarımız da kavşaklarda yerini aldı. Bundan böyle kentimizin sık kullanılan noktalarında bizleri görsel ve doğal güzelliklerimiz karşılayacak. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de kentimiz genelinde çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor, Ayvalık’ımıza park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

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