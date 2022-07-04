Manyas’ta trafik kazası 2 yaralı

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Manyas'ta meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Manyas’ın Hükümet Caddesi ile Cengizhan sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Z. G. nin kullandığı 16 PS 112 plakalı araçla C.Ç. nin kullandığı 10 K 7066 plakalı otomobiliyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 16 PS 112 plakalı araç Manyas İmamHatip Ortaokulu bahçesine girdi.

Her iki aracın sürücüsü kaza sonrası Bandırma Devlet Hastanesine 112 sağlık ekipleri tarafından götürüldü.

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