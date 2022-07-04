Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesi Levent Mahallesi girişinde motosiklet ve otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AGS 971 plakalı otomobil sürücüsü Ferhat Z. ile 10 AHA 392 plakalı motosiklet sürücüsü Azad Ç. çarpışmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kaza yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen kazazedelerin aileleri arasında arbede yaşandı. Emniyet güçlüleri takviye ekip çağırarak kavganın büyümesine engel oldular.

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