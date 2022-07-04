Eski eşinin başından vurduğu Esra toprağa verildi



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'de, eski eşi Mustafa Akman'ın (52) tabancayla vurarak öldürdüğü Esra Altınkaynak (37), toprağa verildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında, Bandırma ilçesi Günaydın Mahallesi Kuruluş Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Akman, 2 ay önce boşandığı Esra Altınkaynak'ı sahibi olduğu kuaför dükkanına giderken takip etmeye başladı. Akman, fırından ekmek aldıktan sonra iş yerinin bulunduğu sokağa giren Esra Altınkaynak'ı tabancayla alnından vurdu. Altınkaynak kanlar içinde yere yığıldı, Akman aynı silahla bu kez kendi başına tek el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Akman olay yerinde, Esra Altınkaynak ise kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Koltuk döşemeciliği yapan Mustafa Akman'ın ilk evliliğinden 1 çocuğu olduğu, ikinci eşi Esra Altınkaynak ile 6 ay evli kaldıkları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Esra Altınkaynak´ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ilçeye getirildi. Altınkaynak, Hacı Yusuf Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

'ELEKTRONİK KELEPÇE UYGULAMASI BAŞLATILMALI'

Cenazeye katılan Kadınlar Derneği (Kadın-Der) Başkanı Esen Ersoy, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için elektronik kelepçe uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirterek, "Yine bir kadın, savunmasız olduğu için her ne sebepten olursa olsun öldürüldü. Kadın cinayetlerinden artık bıktık. Bireysel silahlanma artık istemiyoruz. Eline silah alan, kafası atan herkes silahı kadına doğrultuyor. Birincisi bireysel silahlanma istemiyoruz. İkincisi kadınların tehdit anındaki canhıraş şekilde başvurularının derhal işleme konmasını ve şüphelinin sorguya çekilmesini, gerekirse kelepçelenmesi, elektronik kelepçeyle takip edilmesini talep ediyoruz. Bu işlerin çok hızlı olması lazım. Çünkü şüpheli tehdit ediyor, daha ne oldu ne bitti demeden de kalkıp öldürüyor. Çok acı bir olay" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2022-07-04 17:06:19



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