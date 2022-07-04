Balıkesir'de katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 2 yaralı (2)



CENAZELER GÖNDERİLDİ

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, dinlenme tesisine girmek için yavaşlayan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren 2'si çocuk 5 kişini Savaştepe Devlet Hastanesi morgundaki cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Otomobil sürücüsü Bedri Kepiç'in (34) cenazesi memleketi Ordu'nun İkizce ilçesine, eşi Beyhan Kepiç (28), çocukları Berat Ömer Kepiç (2) ve Bedirhan Kepiç (1) ile kayınvalidesi Seyhan Akkuş'un (47) cenazeleri ise memleketleri olan Sakarya'ya gönderildi.

HASTANE YOLUNDA KAZA YAPMIŞLAR

Aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın hastane yolunda meydana geldiği ortaya çıktı. Kazada yaşamını yitiren Beyhan Kepiç'in babası Bayram Akkuş (50), "Oğlum Kazım Akkuş boğazından rahatsızdı. Damadım Bedri Kepiç, kızım, torunlarım ve eşimle kendisini İzmir'e hastaneye götürüyordu. Bir otomobilin arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiş. Kazadan yaralı kurtulan oğlum Kazım'ın araması sonucu bizim de haberimiz oldu. Güç de olsa bir araç bulup, yanlarına gittim. Kazada eşimi, kızımı, 2 torun ve damadımı kaybettim. Acımız büyük" dedi.(DHA)

Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU

2022-07-04 18:03:41



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