Burhaniye’ de tarihi türbeye büyükşehir güzelliği

Burhaniye ilçesinde, Muhyiddini Rumi Türbesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Türbe güzel bir görünüme kavuşurken, vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.

Burhaniye’de 14.yüzyılda yaşamış ve Kocacamiyi yaptırmış olan, Muhyiddini Rumi’nin Türbesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Türbenin bahçesinde yapılan düzenlemeden sonra banklar konurken, türbenin kubbesi kurşun kaplandı. Türbe ışıklandırılırken, yapılan düzenlemeler vatandaşları memnun etti. Türbenin ilgi gördüğünü anlatan Burhaniye Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Özkaraman, ”Türbenin çevre düzenlemesi için Büyükşehir’e başvurduk. Büyükşehir ekipleri gelip çevre düzenlemesini tamamladı. Bahçeye banklar kondu. Ayrıca türbenin kubbesine kursun kaplandı. Bu kaplama için işçiliği de bir hayırsever üstlendi. Kullanılan kurşunları da vakıflar karşıladı. Çevre düzenlemesini yaptıran Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve Fen Daire Başkanı Ayhan Arık’a ve vakıflara teşekkür ediyoruz. Çevre düzenlemesi çalışmaları ile yakından ilgilenen Bahri Mıhçı kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Türbe yoğun ilgi görmektedir. İlçemizin önemli bir değeridir” dedi.

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