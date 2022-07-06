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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık; Kurban Bayramı’nda nüfusunun 10 katı turist ağırlayacak

İHA

Ayvalık; Kurban Bayramı’nda nüfusunun 10 katı turist ağırlayacak

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, Kurban Bayramı’nda nüfusunun 10 katı oranında turist ağırlamaya hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamayla 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde, Kuzey Ege’nin iç turizmde lideri konumundaki 70 bin nüfuslu Ayvalık, turistik tesisler ve yazlıkçılarla birlikte ortalama 700 bin konukla adeta yoğunluk patlaması yaşamaya hazırlanıyor.
Ayvalık’ın dünyaca ünlü cazibe merkezinde daha şimdiden rezervasyonlar yüzde 95 oranına çıkarken, bu oranın bayramın başlamasıyla birlikte yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.
İHA'ya açıklama yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bayram öncesinde bile ilçe genelinde yoğunluktan kaynaklanan bir hareketliliğin bulunduğunu vurgulayarak, “Özellikle Ayvalık’ın en yoğun kalabalıkları ağırlayan bölgelerinden biri olan Cunda Adası’nda bu hareketlilik üst düzeyde. Turizmci arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde ilçenin bayramda yüzde 100’lük yoğunluğa ulaşmasına yönelik beklentiler yüksek” dedi.
Ayvalık’ın Koca Seyit Havaalanı, 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprülerinin de devreye girmesiyle ulaşılabilirliliğinin ciddi anlamda artmış durumda olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, “Bu nedenle de Ayvalık’ın bu bayramda da yoğun olacağı ortada. Rezervasyonlara bakıldığında bu yoğunluk oranında Cunda Adası biraz daha önde Cunda’yı, Sarımsaklı ve ilçemizin diğer turistik bölgeleri de takip ediyor” ifadelerini kullandı.
Ayvalık’ın Kurban Bayramı’nın ardından başlayacak olan turizm sezonunda da doluluk oranının yüksek olmasını beklediklerini belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Biz de bu konuda belediye olarak mesailerimizi buna göre ayarlayacağız. Misafirlerimize konforlu ve gönüllerince bir tatil yapabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda Ayvalık Belediyesi olarak biz, Kurban Bayramı ve hemen ardından başlayacak olan turizm sezonu için gereken tüm önlemleri almış durumdayız” diye konuştu.
İşletmeciler memnun
Ayvalık’ın Cunda Adası’nda turistik bir tesisin işletmecisi Osman Yaşar Bozyel, Kurban Bayramı nedeniyle rezervasyon oranında yüzde 95’e ulaştıklarını belirterek, “Ama ben yine de birkaç odamızı dostlarım için ayırdım ve bu odalara müşteri almıyorum. Ayvalık’ta bayramın gayet iyi geçeceğinden eminim. Bayramın ardından ise özellikle yurt dışından gelecek olan gurbetçi vatandaşlarımızdan yoğun talep alıyoruz. Şu anda bile otelimizde kalan müşterilerimizin yüzde 40’ı gurbetçi vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bayram sonrasında başlayacak olan turizm sezonundan da son derece umutluyum. İnşallah 20 Temmuz’dan itibaren de bayram rehaveti de sona erince her şeyin çok daha iyi olacağından eminim. Çünkü fiyatlarımız, günümüz enflasyon endeksiyle kıyaslandığında son derece düşük durumdadır” dedi.
Ayvalıklı işletmecilerden Tolunay Dede ise bu yıl Kurban Bayramı’nın geçmiş yıllara nazaran çok daha iyi olmasını beklediklerini kaydederek, “Şu anda otogarların ve yolların dolu olduğu söyleniyor. İnşallah bu yıl bayramda Ayvalık turist yoğunluğuyla adeta yıkılacak. Geçen senelerde de yoğunluğumuz vardı ama ben bu yıl pandemi sürecinin ortadan kalkması ve asgari ücret, memur ve memur maaşlarının da artması sonucunda çok çok daha iyi olacağına inanıyorum” dedi.
Tolunay Dede, bayramın hemen akabinde ise başlayacak turizm sezonunda ilçe esnafının ekonomik anlamda rahatlayacağına inandığını da sözlerine ekledi.

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