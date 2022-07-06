Balıkesir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 27 Haziran´da düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Şüphelilerden 3´ü, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-07-06 12:44:48
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