BUBFA ilklere imza atmaya devam ediyor

Burhaniye’de Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA), yapılan çalışmalar neticesinde 2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri’ne yapmış olduğu başvurusunda Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) ve Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ödüllerinin her ikisine de layık görüldü. BUBFA, Balıkesir Üniversitesi bünyesinde yer alan tüm akademik birimler arasından bu ödüllere layık görülen tek akademik birim oldu.

Alınan her iki ödüle ilişkin BUBFA Dekan V. Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, “Kurumumuz Edremit Körfezi bölgesinin ilk ve tek fakültesi olarak gelişimi, eğitim ve öğretim hizmetlerinin niteliğini artırmayı amaç edinmiştir. YÖK tarafından layık görülen bu iki ödül de tüm öğrencilerimize verdiğimiz değerin bir göstergesi niteliğindedir. Fakültemiz bundan sonraki süreçlerde bölgemize ve ülkemize akademik ve kültürel açıdan katkı sunmaya devam edecektir” dedi.

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