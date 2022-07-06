Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı

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Balıkesir'de polis ekipleri Türkiye genelinde yapılan eş zamanlı yapılan tütün ve makaron kaçakçılığı operasyonlarında çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, tütün ve makaron kaçakçılığını önlemeye yönelik Türkiye genelinde eş zamanlı Balıkesir ve Bandırma ilçesinde yapılan eş zamanlı denetimlerde; 20 bin 660 dolu makaron, 6 bin 550 boş boş makaron ve 8 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken, 6 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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