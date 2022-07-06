Balıkesir Büyükşehir, bayram öncesinde yüzleri güldürdü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde; bir yandan şehit yakınları, gaziler ile engelli bireylerin ev temizliği ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor diğer yandan da psikolojik destek ile fizyoterapi hizmetinde bulunuyor.

Sosyal belediyecilik konusunda birçok alanda faaliyetlerine devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde talepte bulunan; şehit yakınları, gaziler ile engelli bireylerin ev temizliği ile kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor. Göreve geldiği günden bu yana canlarını vatan için ortaya koyan gaziler ile canlarını vatan uğrunda kaybeden şehitlerin ailelerinin her zaman yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmek ve daha çok ilgilenilmesini sağlamak amacıyla 2021 yılında Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının altında Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğünü kurdu. Engelli bireylerin; Balıkesir’de daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için parklardan kaldırımlara, otobüslerden tuvaletlere, plajlarda iskelelere ve kişisel kullanım alanlarına rampa konulmasına kadar engelsiz bir şehir inşa etme yolunda önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıcı proje ve hizmetlerine devam ediyor.

Aynı daire hizmet veren Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından; şehit yakınları, gaziler ile engelli bireylerin, Kurban Bayramı öncesinde hem kişisel bakımları yapılıyor hem de evlerinde bayram temizlikleri dip bucak gerçekleştiriliyor. Camlardan tuvaletlere, yerlerin silinip süpürülmesinden toz alınmasına, kıyafetlerin katlanmasından çarşaf değişimine kadar birçok işi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde şehit yakınları, gaziler ile engelli bireylerin yüzlerini güldürerek hayır dualarını alıyor.

Psikolog ve fizyoterapist eşliğinde evlere giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri; gittikleri evlerde yaşayanlara psikolojik destek ve fizyoterapi hizmetlerinde de bulunuyor. Gerçekleştirilen hizmetlerden memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

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