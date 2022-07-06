6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi'ndeki bir binanın 6. katında yabancı uyruklu Hamit ailesinin 2 yaşındaki çocukları Muhammet Hamit, balkondan beton zemine düştü. Anne Melek Hamit’in feryatları sonrasında çevre sakinleri 6. kattan düşen Muhammet bebeğin yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Muhammet'e olay yerinde müdahale etti ve Edremit Devlet Hastanesine sevk etti. 2 yaşındaki çocuğun hastaneye geldiğinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik kuşağı oluşturarak olay yeri incelemesi yaptı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Çocuğun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıdı.

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