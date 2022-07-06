Apartmanın 6'ncı kat balkonundan düşen çocuk öldü

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Abdulkadir AYDINIŞIK / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR´in Edremit ilçesinde, bir apartmanın 6'ncı katındaki dairenin balkonundan düşen Suriye uyruklu 2,5 yaşındaki Muhammet Hamit yaşamını yitirdi.

Edremit Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katında oturan Hamit ailesinin 2,5 yaşındaki çocukları Muhammet Hamit, iddiaya göre balkonda oynarken düştü. 6'ncı kattan düşen Hamit´i gören çevre sakinleri aileyle beraber Hamit´i özel otomobilleriyle Edremit Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hamit´in hastanede yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-07-06 20:31:54



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