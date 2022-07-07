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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül’de gençler milli ve dini değerlerine bağlı yetişiyor

İHA

Altıeylül’de gençler milli ve dini değerlerine bağlı yetişiyor

Altıeylül Kaymakamlığı, Altıeylül Belediyesi ve İlçe Müftülüğü arasında gerçekleşen protokol ile birlikte çocuklara yönelik anlamlı bir projeye imza atıldı.
Altıeylül Müftülüğü’ne bağlı cami ve Kur’an Kurslarında eğitim gören çocukların milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimize sahip bireyler olarak yetişmelerine destek olmak adına çeşitli etkinlikler ve yarışmalar yapılması planlanıyor. Gençlerin milli ve dini değerlerine bağlı, kendinden emin, özgüvenli, daha bilinçli ve daha başarılı bireyler haline gelmeleri amaçlanıyor. Planlanan eğitimlere ve etkinliklere düzenli olarak katılan çocukların ihtiyacı olan kitap, dergi, broşür ve cd gibi yazılıgörseldijital yayın ve materyallerin temini konusunda gerekli tüm destek sağlanarak çocukların bu yazı verimli geçirmesi için imkânlar dâhilinde destek olunacak. Bununla birlikte düzenlenen etkinlik ve kurslara devamlı olarak katılan öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak adına kültür gezileri organize edilerek yaşadıkları şehrin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak.
Protokol imza töreninde konuşan İlçe Kaymakam Turgay Hakan Bilgin “Bugün burada belediyemizin ev sahipliğiyle güzel bir iş birliğine şahit olacağız. Belediye Başkanımızın da sizlerin camilerimizle daha çok buluşması adına güzel bir destekte bulunuyorlar. İmzalanan bu protokolün şehrimizin ve ülkemizin millimanevi gelişimine katkıda bulunmasını temenni ediyorum” şeklinde konuşurken İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan da “Sevgili çocuklar, başka yerlere de gidebilirdiniz. Fakat sizler Allah’ın evi olan camilerimizi ve Kur’an Kurslarımızı tercih ettiğiniz için çok değerli çok kıymetlisiniz. Bugün burada imzalayacağımız bu protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Başarı gösteren çocuklar ödüllendirilecek
Organize edilen kurslara düzenli olarak katılan çocukların belediyenin yüzme havuzları, kütüphane, spor salonu ve diğer etkinliklerinden ücretsiz olarak faydalanması konusunda da gerekli çalışmalar imzalanan bu protokol ile birlikte hayata geçmiş olacak. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde Altıeylül Müftülüğü’ne bağlı cami ve Kur’an Kursu öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleşen protokolde Başkan Avcı, öğrencilerin çalışma şevkini artırıcı bir sürpriz yapmayı da ihmal etmedi. Protokol sonrası çocuklara dondurma ikramı ile birlikte animasyon film de izletilerek güzel bir gün geçirmeleri sağlandı. Gerçekleşecek etkinliklerde 1’incilere bisiklet, 2’ncilere akıllı saat ve 3’üncülere de kaykay veya scooter hediye edilecek. İmzalanan protokol sonunda konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da bu anlamlı protokol ile ilgili “ Kaymakamlığımız, ilçe Müftülüğümüz ve Belediyemiz arasında güzel vatanımızın geleceğinin teminatı çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi benimsemeleri adına “Bilinçli Gençliğe Doğru” adlı protokolümüzü imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 7 Temmuz26 Ağustos tarihleri arasında Müftülüğümüzün açtığı Kur’an Kurslarına katılan ve başarı gösteren çocuklarımızı çeşitli hediyelerle ödüllendireceğiz inşallah. Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın milli ve dini değerlere sahip bir şekilde, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle bu ülkeye hizmet edeceğine inancımızla protokolümüzün hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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