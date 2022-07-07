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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aykan: “Depreme dayanıklı kentler oluşturmalıyız”

İHA

Aykan: “Depreme dayanıklı kentler oluşturmalıyız”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliğinde görev değişikliği yapıldı. Odanın Balıkesir İl Temsilciliğine Aysun Aykan atandı. Aykan yeni dönemde oda olarak yapacakları çalışmaları değerlendirirken yurt genelinde depreme dayanıklı kentler oluşturulması gerektiğini söyledi.
Balıkesir’in deprem riski yüksel illerin başında geldiğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan, oda olarak başta deprem olmak üzere, heyelan, çığ, su baskını gibi bugün toplumumuzu derinden etkileyen ve gündeminde olan, doğa kaynaklı afetlere karşı güvenli ve yaşanabilir bir kent olmak üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam ettireceklerini dile getirdi.

“Deprem başta olmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz”
Göreve yeni başlayan Aysun Aykan yaptığı açıklamada, “Jeoloji Mühendisliği; insan yaşamı ve sağlığı, can güvenliği, çevre kaliteleri, sürdürülebilir güvenli kentsel gelişmeler birinci dereceden sorumluk taşıyan meslekler grubundadır ve çok özel bir statüde tanımlanmaktadır. Mesleğimizin ve meslek örgütümüzün ne denli hayati öneme sahip olduğunu, yaşamsal, kamusal ve yasal sorumluluklar taşıdığının da çok iyi bilincindeyiz. Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcilik Yönetimi olarak; Başta deprem olmak üzere doğa kaynaklı Afetlere dayanıklı yaşanabilir kentler, kamu yararı ve doğru meslek politikası, görev süremiz boyunca temel misyonumuz olacaktır. Üyelerimizin, Jeoloji Mühendisleri Odası'yla etkileşime geçip örgütlülük bağlamında bütünleşmesini çok önemsemekteyiz; Bu doğrultuda da çalışma komisyonlarımızı hayata geçirmek istiyoruz. Meslektaş adaylarımızın eğitim aldığı ve konusunda uzman pek çok profesyonelle buluşmasını sağlayan, ilimizde Balıkesir Üniversitesinin bulunmasını hem mesleğimiz hem de Odamız adına birlikte yaptığımız çalışmalar açısından çok büyük bir fırsat olarak görmekteyiz. Jeoloji Mühendisleri Odası adına yaptığımız birçok etkinliğimizde Balıkesir Üniversitesindeki değerli hocalarımızın katkıları olmuştur ve bu etkinliklerimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Hiçbir proje insan hayatından önemli değildir”
Hiçbir projenin insan hayatından daha değerli ve önemli olmadığını kaydeden Aykan, “Bu bilinç ile yapacağımız çalışmalarımızda hedefimiz; başta vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması ve kentimizin sağlıklı ve güvenli yaşanabilir bir kent olması olacaktır; Bu doğrultuda da yeni projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Bazı belediyelerde yönetmeliklere uygun olmayan ve hatalı zemin etüt raporlarının onaylanması için baskı yapılıyor. Hepimizin bildiği üzere, Balıkesir deprem tehlikesi yüksek bir ilimiz ve birçok ilçemizde şehir merkezinden diri faylar geçmektedir. Bu yüzden de yerel yöneticilerin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için daha hassas davranmaları gerekiyorken, bazı yerel yöneticiler tam aksi davranarak, yönetmeliklere uygun olmayan hatalı zemin etüt raporlarını onaylamaları konusunda meslektaşlarımıza baskı yapmaktadırlar. Yönetmeliklere uygun olmayan hatalı zemin etüt raporlarının onaylanmasını istemek ile vatandaşımızın hayatını riske atıyorlar. Kimse halkımızın canını riske atamaz. Bu yönde vatandaşımızın hayatını riske atacak bunun gibi yanlış uygulamalar ile yılmadan mücadele etme konusunda ise, çok kararlıyız.

“Şeni projeler üreteceğiz”
Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, başta deprem olmak üzere, heyelan, çığ, su baskını gibi bugün toplumumuzu derinden etkileyen ve gündeminde olan, doğa kaynaklı afetlere karşı güvenli ve yaşanabilir bir kent olmak için çalışmalarını yürüteceklerini kaydeden Aykan, “Yaşam çevresinin kirletilmesine ve tüketilmesine, yerleşim alanlarını afetlere karşı güvenliksiz kılmaya yönelik her türlü girişime karşı, sağlıklı ve güvenli çevrede yaşamanın, insan hakkı olduğunu meslek alanımızdan savunmaya, yaşam alanlarımızın, bütün doğal varlık ve kaynaklarımızın korunmasına özen göstermeye devam ederek çalışmalarımızı, her platformda bu anlayışla yürüteceğiz. Türkiye’nin en önemli meslek disiplinlerinden bir tanesiyiz. Bu bilinçle, Mesleğimizin doğru uygulanmasını sağlamak ve Jeolojinin bilim ve uygulama alanlarında bilimsel teknik etkinliklerini gerçekleştirmek, varsa yanlış uygulamalar konusunda görüşler, raporlar üretmek, kamuoyunu bilgilendirmek gibi önemli bir sorumluluğumuz da söz konusudur. Hiçbir siyasi görüşü ayırmaksızın herkesin buluşabildiği bir meslek örgütüyüz. Her bir meslektaşımız ve vatandaşımız bizim için önemlidir. Odamızın kuruluş ilkeleri çok net; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği ilkelerden hiç sapmadan yolumuza devam edeceğiz. Mesleki sorunların yanı sıra, Balıkesir ilimiz başta olmak üzere tüm Türkiye’nin sorunlarına duyarsız kalmayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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