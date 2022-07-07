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Edremit Belediyesi Mezarlık ve Şehitlikleri bayrama hazırladı

İHA

Balıkesir'in Edremit Belediyesi bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelindeki kabristanlıklarda çalışan ekipler bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Edremit Belediyesi Mezarlık ve Şehitlikleri bayrama hazırladı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelindeki kabristanlıklarda çalışan ekipler bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Edremit Belediyesi ilçe genelinde bayram hazırlıklarına devam ediyor. Kent genelinde devam eden periyodik temizlik ve bakım çalışmalarının haricinde Kurban Bayramı öncesi çalışmalara hız kazandıran belediye ekipleri, şehitlikleri ve mezarlıkları da temizliyor. Yabani otların biçme çalışması yapılırken, çöpler de tek tek toplandı. Çevre düzenlemesi ve bakımıyla birlikte temizlenen kabristanlıkları ziyaret edecek vatandaşların rahatça kullanması için uygun hale getiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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