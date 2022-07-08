(Özel) Kuzey Ege'de karavan kamp alanlarına büyük ilgi 9 günlük tatil başlamadan karavan kamp alanlarında doluluk yüzde 50'yi geçti

Balıkesir'in Kuzey Ege bölgesindeki turistik ilçelerinde, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ile sahillerde yoğunluk yaşanmaya başlarken, karavan ve çadır alanları da doldu. Burhaniye'nin Ören sahilinde bulunan karavan ve çadır alanlarında büyük yoğunluk yaşanıyor.

Balıkesir’in Edremit Körfezi sahilinde yer alan oteller Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi görürken, Ören sahilinde ve diğer sahil bölgelerindeki karavan ve çadır alanlarında da yoğunluk yaşanıyor. Ören sahilindeki Altın Kamp'a karavan veya çadır ile gelen vatandaşlar da güzel hava ve bol oksijenden oldukça mutlu olduklarını söylediler. Örende İşletme Sahibi Atilla Altın, “Bu sene bayramda bir hayli dolduk. Rezervasyonlar doldu. Şu an bile kapasitemizin yüzde 50’sini geçtik. Bu sene daha çok karavan geliyor. Geçen seneler daha çok çadır geliyordu. Bu sene müşterilerimiz daha uzun kalıyorlar. Çünkü, bütün dünya da akaryakıt pahalı. İnsanlar daha az kilometre yapmak istiyorlar. Bunun için daha çok kalmayı tercih ediyorlar” dedi.

Eskişehir’den gelen Gözde Ergun Ağdacı da, “Burada karavan alanı oldukça güzel. Çalışanlar da hep güler yüzlü. Eskişehir’den buraya geliş de oldukça kolay. Geliş yolu çok rahat. Buranın doğasını seviyoruz. Bol oksijen ortamı var. Kaliteli tatil geçireceğiniz bir alan. Tercih etmeyenlerin yolu mutlaka buraya düşmeli” diye konuştu.

Burak Kaya da, “Yaklaşık 10 gündür buralardayım. Ören’e ve Altın Kamp'a ilk defa geldim. Gayet güzel bir yer. Çok beğendim. Doğal bir ortam. İnsanları ve personelin yaklaşımı çok güzel. Çok memnun kaldım. Çok sevdim burayı” dedi.

Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal ise, "Yöremiz oldukça ilgi görüyor. Ankara ve İstanbul gibi şehirlerden ulaşım çok kolay. Akaryakıt da pahalı olduğu için insanlar yakın yerleri tercih ediyor. Bayramda otellerimiz dolduğu gibi karavan ve çadır alanları da dolacak" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.