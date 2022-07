Bandırma Kent Konseyinden çocuklara bayramlık

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kent Konseyi tarafından her sene gerçekleştirilen çocuklara bayramlık hediyesi bu senede devam etti.

Bandırma Kent Konseyi kurban bayramı öncesinde dar gelirli ailelere verilmek üzere hazırlanan 60 adet bayramlık kıyafet hazırladılar. Tespit edilen dar gelirli ailelere verilmek üzere dağıtımına başlanıldı. Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 60 tane çocuğumuza bayramlık hediye ettik. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi adına bizlere destek olan yardımsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme her şeye değer". İfadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.